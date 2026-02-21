خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن المالي “أليو ديانج” لاعب وسط النادي الأهلي، خضع للكشف الطبي في نادي فالنسيا؛ تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق، بداية من الموسم المقبل

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “خاص .. أليو ديانج خضع للكشف الطبي؛ تمهيدًا لانتقاله إلى فالنسيا”.

موعد نهاية عقد ديانج مع الأهلي

ينتهي عقد أليو ديانج مع الأهلي في يونيو 2026، حيث قضى الموسم الماضي معارا إلى صفوف الخلود السعودي، قبل العودة- عقب نهايتها-، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وشهدت الأيام الماضية عدة مناقشات بين الأهلي ووكيل أليو ديانج بشأن تجديد عقده، ولم يتم التوصل إلى اتفاق على تجديد عقد اللاعب المالي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة، مع سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام 9.30 مساء يوم الإثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.