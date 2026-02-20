800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تشير حركة سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 إلى حالة من الهدوء النسبي والاستقرار الحذر، في ظل ثبات أغلب الأعيرة داخل محلات الصاغة، وهو ما يعكس توازنًا واضحًا بين العرض والطلب.



سعر الذهب اليوم

ورغم هذا الاستقرار الظاهري، فإن سعر الذهب لا يزال تحت تأثير مباشر لحركة الأسعار العالمية، ما يجعل المتابعة اليومية للأسعار أمرًا ضروريًا للمقبلين على الشراء أو البيع، خصوصًا في ظل التغيرات التي شهدها المعدن الأصفر منذ بداية الشهر الجاري.



أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، 7745 جنيهًا للبيع و7665 جنيهًا للشراء، محافظًا على مستوياته دون تغيرات جوهرية، في انعكاس مباشر لحالة الثبات التي تسيطر على السوق العالمية للذهب.

أما عيار 22 فقد بلغ 7100 جنيه للبيع و7025 جنيهًا للشراء، ليستمر في نفس نطاق التداول الذي شهده خلال الأيام الماضية، دون تسجيل تحركات لافتة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وبالنسبة لعيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق ، فقد سجل اليوم 6775 جنيهًا للبيع و6705 جنيهات للشراء، ليواصل استقراره النسبي، إلا أن هذا المستوى يعكس في الوقت ذاته تراجعًا ملحوظًا بنحو 800 جنيه مقارنة بأعلى سعر سجله مطلع فبراير الجاري، ما يعكس موجة تصحيح سعرية بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها في بداية الشهر.



وسجل عيار 18 نحو 5805 جنيهات للبيع و5745 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 4515 جنيهًا للبيع و4470 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 12 نحو 3870 جنيهًا للبيع و3830 جنيهًا للشراء.

الأونصة والجنيه الذهب

على صعيد الأوزان الأكبر، استقرت الأونصة عند 240830 جنيهًا للبيع و238340 جنيهًا للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 54200 جنيه للبيع و53640 جنيهًا للشراء، ليظل من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في السوق المحلية، نظرًا لارتباطه المباشر بسعر الذهب العالمي وحركة الدولار.



وسجل سعر الأونصة عالميًا نحو 5047.73 دولارًا، في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتوجهات البنوك المركزية، التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار المعدن النفيس.

نصائح للمستهلكين والمستثمرين

وينصح خبراء الصاغة المواطنين بضرورة متابعة أسعار الذهب بشكل يومي قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، مع الحرص على التعامل مع محلات موثوقة، والتأكد من عيار المشغولات وجودتها، خاصة في ظل التباين بين أسعار البيع والشراء.