صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

قررت قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها اليوم.

وحسبما أعلنت قناة «أون سبورت» عبر حسابها على فيسبوك ان المباراة ستُذاع عبر تطبيق «أون سبورت» فقط، ولن تُبث على الشاشة.

الجدير بالذكر أن موعد المباراة يتزامن مع ثلاث مباريات أخرى في الدوري، وهي: الزمالك ونظيره حرس الحدود، والإسماعيلي ووادي دجلة، وغزل المحلة وزد.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري.