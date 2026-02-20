أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع .. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 14 حتى 20 فبراير 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في فعاليات عالمية.

تضمنت الأنشطة، مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات الاحتفال بانضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني، مشيرًا إلى أن انضمام طائرات الجيل الحديث من هذا الطراز إلى أسطول مصر للطيران يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتحديث أسطول الطيران المدني وتعزيز قدرات الربط الجوي إقليميًا ودوليًا.

خلال الاحتفالية تفقد الطائرة الجديدة، واستمع إلى شرح مفصل من وزير الطيران المدني حول إمكاناتها، كما ألقى كلمة أشار خلالها إلى أن هذه الإضافة لأسطول "مصر للطيران" تأتي ضمن الرؤية الشاملة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الطيران وتعزيز كفاءته.

كما عقد مؤتمًرا صحفيًا لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، مؤكدًا أن الحزمة سيتم تطبيقها بشكل فوري على أن تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، موضحًا أن هذا الدعم يرتكز على 4 محاور رئيسية؛ تشمل تقديـم دعم نقدي مباشر على دفعتين، ودعم قطاع الصحة عبر ضخ 3 اعتمادات مالية إضافية، فضلًا عن تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاح، و15 مليار جنيه لتسريع وتيرة العمل بمشروعات مبادرة "حياة كريمة".

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لاستعراض مستجدات ملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وأعرب عن تطلعه للانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح مطار الغردقة الدولي في أقرب وقت ممكن ليكون باكورة المطارات التي سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية.

وخلال الاجتماع أكد أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية كاستشاري استراتيجي للحكومة يعزز من كفاءة وجاذبية الأصول المطروحة، ويضمن اتباع أعلى المعايير الدولية في الشفافية والحوكمة، بما يعزز الاقتصاد الوطني.

تضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وتم التأكيد على تعميق الشراكة القائمة مع مجتمع الأعمال بما يسهم في تعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، كما تم التشديد على اتباع سياسات مالية تضمن تحقيق التوازن بين زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي، كما تمت الإشارة إلى أهمية خلق حيز مالي موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة.

كما عقد رئيس الوزراء لقاءً مع وزير الدولة للإعلام، لاستعراض خطة عمل المرحلة المقبلة وتحديد آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بالإعلام والرأي العام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات واضحة للتعامل مع الملفات المتعلقة بتنفيذ التكليفات الرئاسية بضرورة إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، عبر إعلام قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم.

وأكد خلال اللقاء ضرورة العمل على التنسيق المستمر مع الهيئات الإعلامية المختصة من أجل تحقيق طفرات نوعية في رسالة الإعلام القادر على مخاطبة المواطنين برسائل بسيطة وقوية.

وتوجه رئيس الوزراء إلى واشنطن للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية في فعاليات الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"، حيث تأتي مشاركة مصر تلبية لدعوة الإدارة الأمريكية، وفي إطار الدور المصري الراسخ لدعم سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتأكيدًا لدعم موقف الرئيس الأمريكي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة ولضم الضفة الغربية.

كما ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال اجتماع "مجلس السلام" أكد خلالها على دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة إلى تدشين عصر من السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، يحظى فيه الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته، وأشار إلى أهمية وضع مهام محددة للمجلس التنفيذي لغزة لدعم عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، مؤكدًا استمرار جهود مصر في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن داخل القطاع.