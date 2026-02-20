قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر رابع ليلة في رمضان.. بث مباشر
سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 20 فبراير 2026
مائدة الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر.. صورة جامعة لأبناء قارات العالم
شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية
اشتباك بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر | تفاصيل
السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية
نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس
رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه
مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين
فضل شهر رمضان.. 5 خصائص عظيمة اختصه الله بها دون سائر الشهور
بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة
أسرة المجني عليه في واقعة الخرطوش بباسوس: مش هنسيب حقهم ونطالب بمحاسبة المتورطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع .. إنفوجراف

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 14 حتى 20 فبراير 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في فعاليات عالمية.

تضمنت الأنشطة، مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات الاحتفال بانضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني، مشيرًا إلى أن انضمام طائرات الجيل الحديث من هذا الطراز إلى أسطول مصر للطيران يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتحديث أسطول الطيران المدني وتعزيز قدرات الربط الجوي إقليميًا ودوليًا.

 خلال الاحتفالية تفقد الطائرة الجديدة، واستمع إلى شرح مفصل من وزير الطيران المدني حول إمكاناتها، كما ألقى كلمة أشار خلالها إلى أن هذه الإضافة لأسطول "مصر للطيران" تأتي ضمن الرؤية الشاملة التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الطيران وتعزيز كفاءته.

كما عقد مؤتمًرا صحفيًا لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، مؤكدًا أن الحزمة سيتم تطبيقها بشكل فوري على أن تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، موضحًا أن هذا الدعم يرتكز على 4 محاور رئيسية؛ تشمل تقديـم دعم نقدي مباشر على دفعتين، ودعم قطاع الصحة عبر ضخ 3 اعتمادات مالية إضافية، فضلًا عن تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاح، و15 مليار جنيه لتسريع وتيرة العمل بمشروعات مبادرة "حياة كريمة".

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لاستعراض مستجدات ملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وأعرب عن تطلعه للانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح مطار الغردقة الدولي في أقرب وقت ممكن ليكون باكورة المطارات التي سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية.

وخلال الاجتماع أكد أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية كاستشاري استراتيجي للحكومة يعزز من كفاءة وجاذبية الأصول المطروحة، ويضمن اتباع أعلى المعايير الدولية في الشفافية والحوكمة، بما يعزز الاقتصاد الوطني.

تضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وتم التأكيد على تعميق الشراكة القائمة مع مجتمع الأعمال بما يسهم في تعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، كما تم التشديد على اتباع سياسات مالية تضمن تحقيق التوازن بين زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي، كما تمت الإشارة إلى أهمية خلق حيز مالي موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة.

كما عقد رئيس الوزراء لقاءً مع وزير الدولة للإعلام، لاستعراض خطة عمل المرحلة المقبلة وتحديد آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بالإعلام والرأي العام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات واضحة للتعامل مع الملفات المتعلقة بتنفيذ التكليفات الرئاسية بضرورة إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، عبر إعلام قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم.

وأكد خلال اللقاء ضرورة العمل على التنسيق المستمر مع الهيئات الإعلامية المختصة من أجل تحقيق طفرات نوعية في رسالة الإعلام القادر على مخاطبة المواطنين برسائل بسيطة وقوية.

وتوجه رئيس الوزراء إلى واشنطن للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية في فعاليات الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"، حيث تأتي مشاركة مصر تلبية لدعوة الإدارة الأمريكية، وفي إطار الدور المصري الراسخ لدعم سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتأكيدًا لدعم موقف الرئيس الأمريكي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة ولضم الضفة الغربية.

كما ألقى رئيس الوزراء كلمة خلال اجتماع "مجلس السلام"  أكد خلالها على دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة إلى تدشين عصر من السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، يحظى فيه الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته، وأشار إلى أهمية وضع مهام محددة للمجلس التنفيذي لغزة لدعم عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، مؤكدًا استمرار جهود مصر في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن داخل القطاع.

نشاط رئيس الوزراء مدبولي مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

جانب من الحادث بسوهاج

للمرة الثانية.. كسر ماسورة مياه يغرق مدرسة التربية الفكرية بسوهاج ويثير قلق أولياء الأمور

معرض أهلاً رمضان

محافظ قنا: ملتزمون بالأسعار المخفضة في معارض أهلا رمضان وستتصدى بكل حزم لأي ممارسات احتكارية

جهود متنوعة

تفعيل منظومة النظافة الجديدة وفع 219 طنا من المخلفات في أحياء مدينة أسوان

بالصور

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد