مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "الكينج" العديد من الأحداث التشويقية بين حمزة وياقوت الدباح وبدير الجيوشي.



من أبرزها ، بدير الجيوشي (عمرو عبد الجليل ) يقوم بإختطاف صاصا شقيق حمزة الدباح (محمد عادل إمام) وبمجرد ذهابه لإنقاذ شقيقه يتم خطفه من جلال (كمال أبو رية) .

جلال (كمال أبو رية) يتفق مع حمزة الدباح (محمد عادل إمام) ضد عدوه بدوي الصياد (عماد رشاد) الذى طلب منه ومن شقيقه ياقوت (مصطفي خاطر) بالتعاون معه فى الشغل الغير مشروع وحمزة يوافق بالإتفاق مع جلال.



- بدير الجيوشي (عمرو عبد الجليل) يبتز زمزم (حنان مطاوع) بعد ان طلبت منه ان ينقذ حمزة وانها تحتاج مبلغ مالي لإنقاذ والدتها التى تحتاج لإجراء عملية جراحية ، ويقرر يساعدها مقابل الزواج منها.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.