ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك، معتمد جمال، عن تشكيل لاعبيه لمواجهة حرس الحدود مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك منافسه حرس الحدود في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وسط ترقب جماهيري لمعرفة أداء الفريقين.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يقع حرس الحدود في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، ما يضع الفريق الأبيض في موقف مرشح للفوز للحفاظ على موقعه ضمن المراكز المتقدمة.

تشكيل الزمالك اليوم أمام حرس الحدود: