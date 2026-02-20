قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف
نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
أخبار العالم

إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس
قسم الخارجي

حث وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على رفع العقوبات المفروضة على الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، بعد أن أقرّ البرلمان الفنزويلي مشروع قانون عفو ​​محدود عن بعض السجناء.

واستجابت رودريجيز، التي تولت السلطة الشهر الماضي بعد إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو، لمطالب إدارة ترامب بشأن مبيعات النفط، وأفرجت عن مئات الأشخاص الذين تصنفهم منظمات حقوق الإنسان كسجناء سياسيين، وذلك في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإسباني، إن على الاتحاد الأوروبي "أن يرسل إشارة مفادها أن فنزويلا تسير على الطريق الصحيح في هذه المرحلة الجديدة"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف ألباريس للصحفيين في برشلونة: "العقوبات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق غايات أخرى، حتى يتسنى إجراء هذا الحوار الواسع والسلمي والديمقراطي".

في وقت لاحق من اليوم الجمعة، امتنع المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، عن التعليق مباشرةً على مقترح مدريد، قائلاً: "نحن على أتم الاستعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لدعم الانتقال نحو الديمقراطية في فنزويلا".

في عام 2017، فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على فنزويلا، شملت حظرًا على توريد الأسلحة وحظرًا على معدات المراقبة، وذلك عقب انتخابات إقليمية وصفها الاتحاد بأنها شابتها مخالفات.

بعد عام، فرض الاتحاد عقوبات اقتصادية على 11 مسؤولًا فنزويليًا رفيع المستوى، من بينهم رودريجيز، نائب الرئيس مادورو، مُتهمًا إياهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن مشروع قانون العفو الذي أقره البرلمان الفنزويلي بالإجماع يوم الخميس، والذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، لا يرقى إلى مستوى توفير الإغاثة لمئات السجناء السياسيين. 

