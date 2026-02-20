قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
فن وثقافة

مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف

ريم مصطفى
ريم مصطفى
سعيد فراج

بدأت شخصية ياسمين النشرتي، التي تجسدها الفنانة ريم مصطفى في مسلسل “فن الحرب”، تتضح بشكل أكبر؛ بعد انطلاقة غامضة في أولى الحلقات، حيث كشفت الأحداث تدريجيًا عن جانبها المظلم، فقد كانت متزوجة من توفيق إبراهيم- صاحب شركة التداول الشهيرة المتورطة في النصب على المواطنين وسرقة أموالهم؛ ما يجعلها خصمًا لا يستهان به في مواجهة الأعداء.

وتأكدت ياسمين من أن زياد (يوسف الشريف) هو الشخص الذي يتعقبها، وبدأت تتحرك بحذر، إذ زارت مي (شيري عادل)، الذراع اليمنى لزياد، في منزلها؛ في محاولة لإرسال رسالة تهديد غير مباشرة، مؤكدة معرفتها بكل تفاصيل حياتها.

وعرضت “ياسمين” مبلغًا ماليًا كبيرًا على “مي”؛ مقابل الابتعاد عن زياد، ووعدتها بالمساعدة في إخراج شقيقها من السجن.

وتمكنت ياسمين- من خلال الضغط على “مي” - من الوصول إلى هدفها، حيث وافقت الأخيرة على التعاون، وكشفت تفاصيل خطة زياد. 

كما قدمت لها ياسمين مبلغ مليون جنيه؛ لتكون بداية صراع مفتوح بين الطرفين، مستغلة “مي” كقناة للوصول إلى أعمق أسرار زياد وخططه ضدها، وكذلك ضد باقي المستفيدين من الأموال المسروقة.

وكان زياد قد كشف لفريقه، أن شخصية ياسمين تمثل هدفًا حساسًا؛ نظرًا لعلاقتها السابقة بتوفيق إبراهيم، واستحواذها على أموال المودعين، لكن الوصول إليها ليس بالأمر السهل، فزواجها من رجل أعمال وتاجر سلاح قوي، وإقامتها في قصر محاط بحراسة مشددة وأنظمة أمنية معقدة؛ يجعلها خصمًا صعبًا للغاية.

ريم مصطفى 

مسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، محمد عبده، محمد ناصر، كريم أدريانو، إنجي سلامة، أحمد سلامة، يحيى أحمد، ريم رأفت، مريت الحريري، عبير فاروق، ياسر علي ماهر، عزت زين، أحمد رفعت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة.

