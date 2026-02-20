مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف

بدأت شخصية ياسمين النشرتي، التي تجسدها الفنانة ريم مصطفى في مسلسل “فن الحرب”، تتضح بشكل أكبر؛ بعد انطلاقة غامضة في أولى الحلقات، حيث كشفت الأحداث تدريجيًا عن جانبها المظلم، فقد كانت متزوجة من توفيق إبراهيم- صاحب شركة التداول الشهيرة المتورطة في النصب على المواطنين وسرقة أموالهم؛ ما يجعلها خصمًا لا يستهان به في مواجهة الأعداء.

وتأكدت ياسمين من أن زياد (يوسف الشريف) هو الشخص الذي يتعقبها، وبدأت تتحرك بحذر، إذ زارت مي (شيري عادل)، الذراع اليمنى لزياد، في منزلها؛ في محاولة لإرسال رسالة تهديد غير مباشرة، مؤكدة معرفتها بكل تفاصيل حياتها.

وعرضت “ياسمين” مبلغًا ماليًا كبيرًا على “مي”؛ مقابل الابتعاد عن زياد، ووعدتها بالمساعدة في إخراج شقيقها من السجن.

وتمكنت ياسمين- من خلال الضغط على “مي” - من الوصول إلى هدفها، حيث وافقت الأخيرة على التعاون، وكشفت تفاصيل خطة زياد.

كما قدمت لها ياسمين مبلغ مليون جنيه؛ لتكون بداية صراع مفتوح بين الطرفين، مستغلة “مي” كقناة للوصول إلى أعمق أسرار زياد وخططه ضدها، وكذلك ضد باقي المستفيدين من الأموال المسروقة.

وكان زياد قد كشف لفريقه، أن شخصية ياسمين تمثل هدفًا حساسًا؛ نظرًا لعلاقتها السابقة بتوفيق إبراهيم، واستحواذها على أموال المودعين، لكن الوصول إليها ليس بالأمر السهل، فزواجها من رجل أعمال وتاجر سلاح قوي، وإقامتها في قصر محاط بحراسة مشددة وأنظمة أمنية معقدة؛ يجعلها خصمًا صعبًا للغاية.

ريم مصطفى

مسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، محمد عبده، محمد ناصر، كريم أدريانو، إنجي سلامة، أحمد سلامة، يحيى أحمد، ريم رأفت، مريت الحريري، عبير فاروق، ياسر علي ماهر، عزت زين، أحمد رفعت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة.