ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود

أضاف ناصر منسي، مهاجم الزمالك، الهدف الثاني لفريقه في شباك حرس الحدود بالدقيقة 89 من عمر المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقائق الأخيرة ليؤكد تفوق الزمالك ويقربه من حصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: مهدي سليمان

مهدي سليمان خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

محمد إسماعيل – محمد شحاتة – عبد الله السعيد خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

بدلاء الزمالك

محمد صبحي، عمر جابر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد فتوح، أحمد ربيع، السيد أسامة، محمد السيد، أحمد شريف، سيف الجزيري.

تشكيل حرس الحدود أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

محمود الزنفلي خط الدفاع: مؤمن عوض – إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – محمد بيومي

مؤمن عوض – إسلام أبو سليمة – إبراهيم عبد الحكيم – محمد بيومي خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عبد الله حافظ – ايكينا كوبر

محمد أشرف "روقا" – عبد الله حافظ – ايكينا كوبر خط الهجوم: محمد عزيز عبيد – محمد حمدي زكي – محمود أوكا

بدلاء حرس الحدود

عمرو شعبان، محمد مجلي، فوزي الحناوي، كواسي ايسو، محمد حسن، محمد الدغيمي، عمر سافيولا، محمد النجيلي، عمرو جمال.

ترتيب الفريقين في الدوري

يدخل الزمالك اللقاء في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، بعدما حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى هزيمتين.

في المقابل، يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من 16 مباراة، جمعها من 3 انتصارات و5 تعادلات مقابل 8 هزائم.