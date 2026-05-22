الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 22 مايو 2026 داخل السوق المصرفي الرسمي، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري أمس الخميس تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.

وبلغ متوسط سعر الدولار في آخر يوم عمل له (أمس) بالتوازي مع إعلان سعر الفائدة أمس متوسط  52.86 جنيه للشراء و52.98 جنيه للبيع، مع استمرار العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 52.86 جنيه للشراء و52.98 جنيه للبيع، كمتوسط سعري تعتمده البنوك كمرجع أساسي لتسعير العملات الأجنبية.

أقل سعر للدولار

بلغ أقل سعر دولار في السوق المصرفي اليوم نحو 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع، وذلك في بنك الإمارات دبي الوطني، يليه ثاني أقل سعر عند 52.8 جنيه للشراء و52.9 جنيه للبيع في بنوك: "الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

جاءت أسعار الدولار اليوم الجمعة في البنوك على النحو التالي:

بنوك بسعر 52.82 جنيه شراء و52.92 جنيه بيع:

البنك التجاري الدولي CIB

بنك الإسكندرية

بنك كريدي أجريكول

بنوك بسعر 52.85 جنيه شراء و52.95 جنيه بيع:

بنك بيت التمويل الكويتي

البنك العقاري المصري العربي

بنك أبوظبي الأول

بنوك بسعر 52.87 جنيه شراء و52.97 جنيه بيع (أغلبية البنوك):

المصرف المتحد

بنك قناة السويس

البنك العربي الأفريقي الدولي

بنك التعمير والإسكان

بنك فيصل الإسلامي

بنك HSBC

البنك المصري الخليجي

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

أعلى سعر للدولار

بلغ أعلى سعر دولار اليوم نحو 52.93 جنيه للشراء و53.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، يليه ثاني أعلى سعر عند 52.9 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع في بنكي "سايب والأهلي الكويتي".

سعر الدولار في ماكينات الصراف الآلي

استقر سعر الدولار أيضًا في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة، حيث تتوافق الأسعار مع الأسعار المعلنة في فروع البنوك نفسها:

البنك الأهلي المصري: 52.87 جنيه شراء - 52.97 جنيه بيع

بنك مصر: 52.87 جنيه شراء - 52.97 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي CIB: 52.82 جنيه شراء - 52.92 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 52.82 جنيه شراء - 52.92 جنيه بيع

صافي الاحتياطيات النقدية

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة بلغت 85 مليون دولار.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مارس 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد، مما يعزز قدرة البنك المركزي على التدخل لحماية قيمة الجنيه عند الحاجة.

تحويلات المصريين بالخارج تحقق أرقامًا قياسية

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بمعدل 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية الحالية 2025-2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024-2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر فبراير 2026 بمعدل 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تُعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024، مما يعكس ثقة المغتربين في الاقتصاد الوطني.

