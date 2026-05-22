كاف يختار مجدي سليمان حكما مساعدا في مباراة أوغندا وغانا بأمم إفريقيا للناشئين

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف"، الحكم الدولي المصري محمد مجدي سليمان، للمشاركة كحكم مساعد ثانٍ في مباراة منتخبي أوغندا وغانا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 17 عاماً، المقامة في المغرب.

ويضم طاقم تحكيم المباراة، التونسي فرج عبدلاوي حكماً للساحة، ويعاونه التونسي ياسين السعداوي مساعداً أول، والمصري محمد مجدي سليمان مساعداً ثانياً، والمغربي محمد البارودي حكماً رابعاً.

موعد المباراة

ومن المقرر إقامة المباراة غداً السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد محمد السادس.

ويعد هذا الظهور، هو الرابع للمساعد المصري محمد مجدي سليمان في البطولة الحالية، في لقاء حاسم يحدد المتأهل منه إلى كأس العالم للناشئين.