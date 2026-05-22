مطاردة في شوارع سوهاج تنتهي بضبط 343 كيلو لحوم مريضة بأختام مزورة قبل بيعها للمواطنين

نجحت مديرية الطب البيطري بسوهاج بالتعاون مع إدارة مباحث التموين في إحباط محاولة توزيع 343 كيلو من اللحوم المريضة على عدد من محلات الجزارة، بعد مطاردة سيارة كانت تستعد لتوزيع المضبوطات داخل المحافظة.

البداية جاءت بعد ورود معلومات تفيد بذبح عجل جاموس مريض داخل أحد المنازل وتجهيز اللحوم لطرحها بالأسواق، وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة بقيادة الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، والمقدم عبدالرحمن فواز من مباحث التموين، بمشاركة أطباء إدارة المجازر وقوة من مباحث التموين.

ماذا حدث؟

وقامت الحملة بتتبع خط سير السيارة ومطاردتها حتى تم ضبطها والتحفظ على الكميات الموجودة بداخلها، وبفحص اللحوم تبين أنها ناتجة عن ذبح عجل جاموس مريض وتحمل أختامًا مزورة في محاولة لخداع المواطنين وإيهامهم بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع التحفظ على السيارة والمضبوطات، لحين العرض على جهات التحقيق المختصة واتخاذ قرار وكيل النائب العام بشأن الواقعة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حمدي أن مديرية الطب البيطري لن تتهاون مع أي محاولة تمس صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم بمختلف مراكز المحافظة.