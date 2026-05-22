عضو بـ«الشؤون الإسلامية»: استعراض الأضاحي على السوشيال ميديا يُفرغ العبادة من معناها الحقيقي

محمد البدوي

أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المبالغة في نشر صور الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التفاخر والاستعراض؛ تؤثر على المعنى الروحي الحقيقي لشعيرة الأضحية، موضحًا أن القضية لا تتعلق بالتصوير في حد ذاته، وإنما بالنية والدافع وراء النشر.

إظهار المكانة الاجتماعية

وأوضح هندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الشعائر الدينية تقوم أساسًا على الإخلاص والتقرب إلى الله، مشيرًا إلى أن تحويل الأضحية إلى وسيلة لإظهار المكانة الاجتماعية أو الإمكانيات المادية يفقدها الكثير من قيمتها التعبدية.

الاهتمام بجوهر المناسبة

وأضاف أن المجتمع يشهد في السنوات الأخيرة تصاعدًا في ثقافة المظاهر، ليس فقط في المناسبات الدينية، بل أيضًا في العزاء والاحتفالات الاجتماعية، حيث أصبح الاهتمام بالشكل الخارجي يفوق أحيانًا الاهتمام بجوهر المناسبة وقدسيتها.

صدق النية ومساعدة المحتاجين

وأشار إلى أن عيد الأضحى يحمل معاني عظيمة مرتبطة بالطاعة والإيمان والتضحية، مؤكدًا أن قيمة الأضحية لا تُقاس بحجمها أو بعدد الصور المنشورة لها، وإنما بصدق النية ومساعدة المحتاجين وإحياء روح التكافل والرحمة بين الناس.

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على أن الانشغال بآراء الناس والسعي وراء الإعجاب الاجتماعي قد يطغى على الجانب الإيماني، معتبرًا أن هذا الأمر يعكس تغلّب النزعة المادية على القيم الروحية لدى البعض.

حسن توظيف النعم 

وأكد هندي أن قيمة الإنسان لا تُقاس بما يمتلكه من مال أو بما يستعرضه أمام الآخرين، بل بالقرب من الله وحسن توظيف النعم في فعل الخير ومساندة المحتاجين.

التركيز على المعاني الحقيقية

واختتم حديثه برسالة دعا فيها المواطنين إلى الحفاظ على روح العبادات بعيدًا عن التفاخر والمظاهر، والتركيز على المعاني الحقيقية للأضحية التي تقوم على الرحمة والتكافل والإخلاص لله.

