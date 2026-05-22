استبعاد 6 لاعبين بارزين من قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم

شهدت قائمة منتخب إنجلترا لخوض منافسات كأس العالم 2026 الشهر المقبل، غياب العديد من أبرز اللاعبين يأتي على رأسهم فيل فودين وكول بالمر، لاعبا مانشستر سيتي وتشيلسي.

وضم الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمة مكونة من 26 لاعبًا وشهدت مفاجأة وهي تواجد إيفان توني، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي، الذي لم يلعب مع الأسود الثلاثة سوى 7 دقائق منذ بطولة أوروبا 2024.

واستُدعي كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد بعد عودته إلى مستواه في النصف الثاني من الموسم، لكن لم يكن هناك مكان لزميله في يونايتد هاري مجواير الذي شكل أحد أعمدة دفاع إنجلترا في البطولات الأخيرة.

وغاب أيضا لوك شو لاعب مانشستر يونايتد عن التشكيلة، لكن تم اختيار جون ستونز مدافع مانشستر سيتي للمشاركة في بطولته السادسة مع المنتخب رغم قلة مشاركاته في الدوري هذا الموسم.

واستُبعد من التشكيلة الظهير الأيمن لريال مدريد ترينت ألكسندر-أرنولد الذي لم يشارك سوى مرة واحدة مع إنجلترا منذ تولى توخيل المسؤولية في يناير كانون الثاني 2025.

وسيصبح لاعب وسط برنتفورد المخضرم جوردان هندرسون، المفضل لدى توخيل لصفاته القيادية، ثاني لاعب إنجليزي يشارك في أربع نسخ من كأس العالم بعد بوبي تشارلتون الفائز بكأس العالم 1966.

وتجلى مرة أخرى حسم توخيل وولائه للاعبين الذين قدموا أداء جيدا تحت قيادته أكثر من أولئك الذين يتمتعون بالبريق، إذ اختار الألماني عددا من اللاعبين الذين لم يشاركوا في أي دقائق سابقة في البطولة.

وضمت التشكيلة ثمانية لاعبين فقط ممن شاركوا في كأس العالم 2022 في قطر، عندما وصلت إنجلترا إلى دور الثمانية.

وقال توخيل للتطبيق الرسمي لمنتخب إنجلترا بعد الإعلان عن التشكيلة: "أحب القرارات الصعبة، وأحب القرارات القاسية - فهي تضفي نوعا من الحماس، هذا ما تحتاجه لإكمال المشوار. من الصعب إرضاء الجميع، في النهاية، علينا اختيار التشكيلة التي نحن كجهاز فني مقتنعون بها ونؤمن بها حقا".

وأضاف: "كل ما أعرفه عن كرة القدم الدولية وكل ما أسمعه عنها هو أنها تتعلق بالتناغم، إنها تتعلق بالطاقة والتواصل والثقة بيني وبين اللاعبين".

ولم تتضمن التشكيلة أي لاعب من ليفربول - وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في بطولة كبرى منذ عام 1986.

وضمت التشكيلة أربعة لاعبين من كل من أرسنال بطل الدوري الممتاز ومانشستر سيتي الوصيف، إذ كان إبريتشي إيزي ونوني مادويكي لاعبا أرسنال ضمن خيارات توخيل الهجومية.

مهارات خاصة

في الوقت الذي تركزت فيه أغلب ردود الفعل على اللاعبين الذين استبعدهم توخيل، كان ضم توني موضوعا مهما للنقاش.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما 32 هدفا للأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه لم يشارك سوى في 51 دقيقة مع منتخب إنجلترا في المباريات الرسمية.

وتابع توخيل: "أعتقد أن لديه مهارات خاصة جدا يمكن أن تساعدنا في المواقف والسيناريوهات التي نسعى فيها لتحقيق نتيجة، إنه يفي ببعض المتطلبات التي كنا نرغب في توافرها".

وكان فودن لاعب مانشستر سيتي، وبالمر لاعب تشيلسي، يتنافسان على مركز صانع اللعب، لكنهما وجدا أن توخيل تجاوزهما بعد أن مر اللاعبان بموسم مخيب للآمال.

كذلك لم يكن هناك مكان لمورجان جيبس-وايت لاعب وسط نوتنجهام فورست رغم موسمه المثير للإعجاب الذي اقتسم فيه صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع أولي واتكينز ودومينيك كالفرت-لوين.

وواتكينز هو واحد من سبعة مهاجمين في التشكيلة التي ستعتمد مجددا بشكل كبير على أهداف القائد هاري كين.

وتشكل إنجلترا واحدة من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وستلعب في المجموعة 12 التي تضم كرواتيا وغانا وبنما.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) ودين هندرسون (كريستال بالاس) وجيمس ترافورد (مانشستر سيتي).

خط الدفاع: ريس جيمس (تشيلسي)، وإزري كونسا (أستون فيلا)، وجاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، وجون ستونز ومارك جاي ونيكو أورايلي (ثلاثي مانشستر سيتي)، ودان بيرن وتينو ليفرامنتو (ثنائي نيوكاسل يونايتد) وجيد سبنس (توتنهام).

خط الوسط: ديكلان رايس وإبريتشي إيزي (ثنائي أرسنال)، وإليوت أندرسون (نوتنجهام فورست)، وكوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، وجوردان هندرسون (برنتفورد)، ومورجان روجرز (أستون فيلا)، وجود بلينجهام (ريال مدريد).

خط الهجوم: هاري كين (بايرن ميونيخ)، إيفان توني (الأهلي السعودي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، بوكايو ساكا ونوني مادويكي (ثنائي أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة)، أنتوني جوردون (نيوكاسل).