بالمر وأرنولد خارج قائمة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب إنجلترا، القائمة الرسمية المشاركة في بطولة، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وشهدت قائمة المنتخب الإنجليزي العديد من المفاجآت، أبرزها استبعاد عدد من الأسماء البارزة، على رأسهم كول بالمر، وفيل فودين، وهاري ماجواير، إلى جانب ترينت ألكسندر أرنولد، ومورجان جيبس وايت، وجارود بوين، ودومينيك كالفيرت لوين، بالإضافة إلى لوك شو.

وضمت قائمة منتخب إنجلترا ثلاثة حراس مرمى هم: جوردان بيكفورد، دين هندرسون، وجيمس ترافورد.

وفي خط الدفاع تواجد كل من: إزري كونسا، جون ستونز، مارك جيهي، ريس جيمس، نيكو أورايلي، دجيد سبينس، تينو ليفرامينتو، جاريل كوانساه، ودان بيرن.

أما خط الوسط، فضم ديكلان رايس، إليوت أندرسون، كوبي ماينو، مورجان روجرز، جود بيلينجهام، جوردان هندرسون، وإيبيريتشي إيزي.

وفي الهجوم، اعتمد توخيل على كل من هاري كين، إيفان توني، بوكايو ساكا، ماركوس راشفورد، أنتوني جوردون، نوني مادويكي، وأولي واتكينز.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية عشرة رفقة منتخبات كرواتيا وغانا وبنما، حيث يسعى المنتخب الإنجليزي للمنافسة بقوة على اللقب العالمي.

وتُقام نسخة كأس العالم 2026 بنظام جديد يشهد مشاركة 48 منتخبًا موزعين على 12 مجموعة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن تنطلق الأدوار الإقصائية بداية من 28 يونيو، فيما تُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026 على ملعب «ميت لايف» بولاية نيوجيرسي الأمريكية.