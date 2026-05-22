وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

دخلت صناعة السيارات العالمية عهدًا جديدًا كليًا ينهي عقودًا طويلةً من الاعتماد على مكابح الزيت التقليدية في تغيير زيت فرامل السيارة؛ حيث أعلنت شركة بريمبو الإيطالية العملاقة والمشهورة في قطاع تطوير المكابح عن بدء الإنتاج التجاري الفعلي لنظامها الثوري الجديد بريمبو سينسيفاي لصالح مجموعات عالمية كبرى لصناعة المحركات.

ويمثل هذا النظام الرقمي تحولًا جذريًا وجريئًا في الهندسة الميكانيكية، إذ يهدف إلى إلغاء زيت فرامل السيارة نهائيًا واستبداله بمنظومة إلكترونية متكاملة تقضي تمامًا على المشاكل الأزلية التي أرقت السائقين لسنوات طويلة مثل تسريب الزيوت وتغير كفاءة الكبح عند الهبوط من المرتفعات الجبلية القاسية.

المحركات الكهربائية الذكية تنهي عصر الأنابيب المعدنية وتبخر السوائل

تعتمد تكنولوجيا سينسيفاي الجديدة على التخلي الكامل والنهائي عن أنابيب خراطيم الفرامل التقليدية والممرات الهيدروليكية المعقدة، ليحل محلها مشغلات كهربائية ذكية ومستقلة مثبتة بدقة عند كل عجلة من عجلات السيارة الأربع.

ويتميز النظام بقدرته الفائقة على معالجة ضغطة السائق على دواسة المكابح وتحويلها فورًا إلى إشارات رقمية سريعة تمر عبر كمبيوتر مركزي متطور، يقوم بدوره بتحليل ديناميكية السيارة وحالة الطريق في جزء من الثانية، ومن ثم إعطاء أوامر برمجية للمحركات الكهربائية الصغيرة لتطبيق ضغط كبح دقيق ومستقل لكل إطار على حدة وفق الحاجة الفعلية.

محاكاة متطورة لثبات الدواسة تمنع الشعور بالإسفنجية عند التوقف المفاجئ

نجح المهندسون في حل معضلة الشعور الميكانيكي بالقيادة عبر تزويد النظام بتقنية محاكاة الدواسة الرقمية المتطورة، والتي تمنح السائق الإحساس الطبيعي المعتاد ذاته عند الضغط على الفرامل دون أي تغيير في السلوك البشري للقيادة.

ويضمن غياب السائل الهيدروليكي التخلص التام من ظاهرة الدواسة الإسفنجية الارتدادية أو هبوط مستوى الكبح الناتج عن غليان السوائل ووصولها إلى درجات حرارة مرتفعة عند الاستخدام العنيف، مما يمنح قائد المركبة قوةً كبحيةً قصوى ومستقرةً وثباتًا فائقًا للهيكل في حالات الطوارئ والتوقف المفاجئ على السرعات العالية.

التحول البرمجي يعيد صياغة معايير الأمان والصيانة

يفتح هذا الابتكار التكنولوجي الباب أمام طفرة واسعة في خفض مصاريف الصيانة الدورية للسيارات، حيث لن يكون السائق بحاجة لتغيير زيت فرامل السيارة أو القلق من انسداد الأنابيب المعدنية وتآكل الخراطيم بمرور الوقت.

ويتوقع خبراء قطاع السيارات أن تشهد الموديلات القادمة إقبالًا قياسيًا وغير مسبوق من قِبل المستهلكين الراغبين في اقتناء شاحنات وسيارات مجهزة بهذه الكوابح الرقمية الذكية، وسط تطلعات قوية بأن تصبح منظومة بريمبو المعيار القياسي الجديد المعتمد في أسواق الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية بحلول عام 2027.