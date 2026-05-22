قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية
إمام مسجد الحسين: عرفة “يوم المباهاة” والشيطان فيه أذل ما يكون
طوارئ بالمحافظات والمحميات وحسم مخالفات البناء.. خطة التنمية المحلية لعيد الأضحى
دعاء يوم عرفة 2026.. كلمات أوصى بها النبي للمغفرة والرزق | فيديو
قبل المونديال.. منتخب مصر يواصل تدريباته إستعدادا لـ ودية روسيا
بمشاركة 23 متدربا من دول حوض النيل والقرن الإفريقي.. ختام الدورة الإقليمية لـ"الهيدرولوجيا البيئية"
مسئول أمريكي سابق: الفجوة بين واشنطن وطهران تتقلص.. لكننا ما زلنا بعيدين عن الاتفاق
للعام والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026
وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية لتطوير الخدمات الرقمية والحجز الإلكتروني بشركات نقل الركاب الثلاث
محافظ البحر الأحمر يُطلق أضخم احتفالات لـ عيد الأضحى بالغردقة
قصة زيزو والزمالك.. الحكاية من الألف للياء بالأرقام والتفاصيل
قبل مباراة الوداع.. محمد صلاح يتصدر تاريخ مواجهات ليفربول وبرينتفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
عزة عاطف

دخلت صناعة السيارات العالمية عهدًا جديدًا كليًا ينهي عقودًا طويلةً من الاعتماد على مكابح الزيت التقليدية في تغيير زيت فرامل السيارة؛ حيث أعلنت شركة بريمبو الإيطالية العملاقة والمشهورة في قطاع تطوير المكابح عن بدء الإنتاج التجاري الفعلي لنظامها الثوري الجديد بريمبو سينسيفاي لصالح مجموعات عالمية كبرى لصناعة المحركات. 

ويمثل هذا النظام الرقمي تحولًا جذريًا وجريئًا في الهندسة الميكانيكية، إذ يهدف إلى إلغاء زيت فرامل السيارة نهائيًا واستبداله بمنظومة إلكترونية متكاملة تقضي تمامًا على المشاكل الأزلية التي أرقت السائقين لسنوات طويلة مثل تسريب الزيوت وتغير كفاءة الكبح عند الهبوط من المرتفعات الجبلية القاسية.

المحركات الكهربائية الذكية تنهي عصر الأنابيب المعدنية وتبخر السوائل

تعتمد تكنولوجيا سينسيفاي الجديدة على التخلي الكامل والنهائي عن أنابيب خراطيم الفرامل التقليدية والممرات الهيدروليكية المعقدة، ليحل محلها مشغلات كهربائية ذكية ومستقلة مثبتة بدقة عند كل عجلة من عجلات السيارة الأربع. 

ويتميز النظام بقدرته الفائقة على معالجة ضغطة السائق على دواسة المكابح وتحويلها فورًا إلى إشارات رقمية سريعة تمر عبر كمبيوتر مركزي متطور، يقوم بدوره بتحليل ديناميكية السيارة وحالة الطريق في جزء من الثانية، ومن ثم إعطاء أوامر برمجية للمحركات الكهربائية الصغيرة لتطبيق ضغط كبح دقيق ومستقل لكل إطار على حدة وفق الحاجة الفعلية.

محاكاة متطورة لثبات الدواسة تمنع الشعور بالإسفنجية عند التوقف المفاجئ

نجح المهندسون في حل معضلة الشعور الميكانيكي بالقيادة عبر تزويد النظام بتقنية محاكاة الدواسة الرقمية المتطورة، والتي تمنح السائق الإحساس الطبيعي المعتاد ذاته عند الضغط على الفرامل دون أي تغيير في السلوك البشري للقيادة. 

ويضمن غياب السائل الهيدروليكي التخلص التام من ظاهرة الدواسة الإسفنجية الارتدادية أو هبوط مستوى الكبح الناتج عن غليان السوائل ووصولها إلى درجات حرارة مرتفعة عند الاستخدام العنيف، مما يمنح قائد المركبة قوةً كبحيةً قصوى ومستقرةً وثباتًا فائقًا للهيكل في حالات الطوارئ والتوقف المفاجئ على السرعات العالية.

التحول البرمجي يعيد صياغة معايير الأمان والصيانة

يفتح هذا الابتكار التكنولوجي الباب أمام طفرة واسعة في خفض مصاريف الصيانة الدورية للسيارات، حيث لن يكون السائق بحاجة لتغيير زيت فرامل السيارة أو القلق من انسداد الأنابيب المعدنية وتآكل الخراطيم بمرور الوقت.

ويتوقع خبراء قطاع السيارات أن تشهد الموديلات القادمة إقبالًا قياسيًا وغير مسبوق من قِبل المستهلكين الراغبين في اقتناء شاحنات وسيارات مجهزة بهذه الكوابح الرقمية الذكية، وسط تطلعات قوية بأن تصبح منظومة بريمبو المعيار القياسي الجديد المعتمد في أسواق الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية بحلول عام 2027.

زيت الفرامل تغيير الزيت السيارة عيوب سائل الفرامل الهيدروليكي السيارات الكهربائية أسعار السيارات فرامل بريمبو أعطال فرامل السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الدعاء

دعاء ليلة الجمعة الأولى من ذي الحجة.. 3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

مع جورجينا وابنائهم.. كريستيانو رونالدو يحتفل بالتتويج بالدوري السعودي

معتمد جمال

الغموض يسيطر علي موقف معتمد جمال من الرحيل عن الزمالك

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف نبأ سار لجماهير الزمالك عقب التتويج بالدوري

بالصور

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد