حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

نعت مدرسة البكاتوش الابتدائية بمحافظة كفر الشيخ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المعلمة السابقة نعيمة حرفوش، معلمة بالمعاش، والتي وافتها المنية إلى رحمة الله تعالى أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية، خلال أدائها فريضة الحج.

وأوضحت المدرسة في بيانها أن الفقيدة تم دفنها في مكة المكرمة، في الأراضي المقدسة، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وتقدمت إدارة المدرسة وهيئة التدريس وزملاؤها بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة ومحبيها، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمته من علم وعطاء في ميزان حسناتها.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، امتلأت بكلمات النعي والدعوات للفقيدة بحسن الخاتمة وأن يتقبلها الله في الصالحين.