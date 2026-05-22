15 أفعى داخل منزل واحد.. العربيد الأسود يهاجم قرى سورية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

شهدت منطقة سهل الغاب في محافظة حماة السورية حالة من الذعر بين السكان، بعد العثور على أعداد كبيرة من الأفاعي المعروفة باسم "العربيد الأسود" داخل عدد من المنازل، ما دفع الأهالي إلى طلب تدخل فرق الدفاع المدني السوري.


وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يحمل نحو 15 أفعى قال إنه تمكن من قتلها داخل منزل واحد في إحدى قرى المنطقة، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأوضح صائد الأفاعي الذي ظهر في الفيديو أن ظهور هذا العدد يُعد غير مسبوق في تاريخ المنطقة، متوقعاً ازدياد انتشارها مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.


ورغم أن ظهور الأفاعي في قرى سهل الغاب يُعتبر أمراً معتاداً نسبياً، فإن كثافتها هذا العام وقبل حلول الصيف دفعت بعض السكان للربط بين الظاهرة والتغيرات المناخية.


وفي المقابل، قلّل عدد من المتابعين والخبراء الزراعيين من خطورة الأمر، مؤكدين أن "الحنش الأسود" غير سام ولا يشكل تهديداً للإنسان، بل يُعد مفيداً للمزارعين لأنه يساهم في القضاء على القوارض.


وأشار خبراء إلى أن الفترة الحالية تمثل موسم تكاثر هذا النوع من الأفاعي، ما يفسر ظهوره بأعداد كبيرة، معتبرين أن حالة الهلع المنتشرة تعود في جزء منها إلى نقص الوعي بطبيعة هذا النوع غير المؤذي.

