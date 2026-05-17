توغلات متتالية في سوريا.. قوات إسرائيل تتحرك 4 مرات وتوتر متصاعد بين الأهالي

شهد ريف القنيطرة في سوريا، خلال ساعات، سلسلة توغلات عسكرية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وسط حالة من القلق المتزايد في أوساط السكان المحليين.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن ثلاث عربات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت داخل بلدة الرفيد، حيث قامت بتفتيش رعاة ماشية في المنطقة، فيما أقدمت القوات على إطلاق النار باتجاه مواطنين كانوا يرعون أغنامهم على أطراف البلدة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وفي تطور ميداني متسارع، شهد ريف القنيطرة الجنوبي تنفيذ أربع عمليات توغل متتالية خلال ساعات، تخللها نصب حواجز مؤقتة وإجراء عمليات تفتيش دقيقة للمارة في عدة مناطق ضمن الشريط الحدودي.

وكانت مصادر محلية قد أفادت يوم أمس بأن دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات دخلت قرية عين البيضا في ريف القنيطرة الشمالي، قادمة من جهة طريق “كسارات” جباتا الخشب، دون اتضاح الهدف من هذا التحرك.

كما توغلت أربع آليات عسكرية أخرى في قرية “صيدا الحانوت” بريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت أحد منازل السكان في الحي الغربي، بعد دخولها عبر بوابة تل أبو الغيثار. ونفذت الدورية عمليات تفتيش داخل القرية قبل أن تنسحب لاحقاً باتجاه الجولان المحتل عبر الطريق نفسه، دون تسجيل أي حالات اعتقال.

ويعبر أهالي المنطقة عن مخاوف متزايدة من احتمال تصعيد أوسع يتجاوز نطاق التوغلات والاعتقالات وإطلاق النار على الرعاة والمزارعين، ليشمل عمليات عسكرية أوسع، في ظل استمرار التحركات الميدانية الإسرائيلية اليومية داخل الأراضي السورية.

