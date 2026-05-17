700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط مخطط إجرامي ضخم لإغراق البلاد بـ 700 كيلو جرام من السموم مما أسفر عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بعد مواجهة مسلحة عنيفة مع قوات الشرطة بالدقهلية، ومصادرة ترسانة من الأسلحة النارية ومخدرات قدرت قيمتها المالية بنحو 84 مليون جنيه.

تفاصيل القضية

فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة – سبق إتهامه والحكم عليه بالسجن فى جنايات "إتجار بالمخدرات ، سرقة بالإكراه ، إطلاق أعيرة نارية) بنطاق محافظة "الدقهلية" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 700 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، آيس ، بودر، هيروين ، هيدرو" – كمية من الأقراص المخدرة – 145 قطعة سلاح نارى متنوعة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (84) مليون جنيه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.