كوريا الجنوبية تطالب إيران بتوضيح موقفها من استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز

دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو هيون" إيران إلى توضيح موقفها بشأن الهجوم الأخير على سفينة شحن تشغلها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان لها اليوم / الأحد / أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الوزير "جو" أجرى اتصالا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، دعا خلاله طهران إلى توضيح موقفها بشأن الهجوم الأخير على سفينة شحن تشغلها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز.

وقال "جو"، خلال الاتصال، إن حكومة بلاده تجري تحقيقا إضافيا في الهجوم على سفينة الشحن "إتش إم إم نامو" التي ترفع علم بنما وتشغلها شركة الشحن الكورية الكورية "إتش إم إم"، وطلب من الجانب الإيراني توضيح موقفه بشأن الحقائق المحيطة بالحادث.

وأكد "جو" ضرورة ضمان سلامة وحرية الملاحة لجميع السفن في المضيق، بما في ذلك السفن الكورية الجنوبية.

وردا على ذلك، استعرض عراقجي موقف إيران إزاء الوضع الحالي في الشرق الأوسط، واتفق على ضرورة استعادة المرور الآمن في الممر المائي الحيوي، مؤكدا ضرورة إنهاء المواجهة المستمرة في المضيق في أسرع وقت.

واتفق الجانبان على الحفاظ على اتصال وثيق للمساعدة في ضمان سلامة السفن الكورية الجنوبية وأفراد طاقمها في المضيق.

وكان فريق تحقيق حكومي كوري جنوبي قد خلص، في وقت سابق، إلى أن هجوما شنه جسمان مجهولا الهوية تسبب في انفجار وحريق على متن السفينة في الـ 4 من شهر مايو الجاري.

وقال المكتب الرئاسي في سول إنه سيعمل على تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.