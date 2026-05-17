دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

بدأ العد التنازلي لاستقبال أفضل أيام الدنيا، حيث يترقب الملايين من المسلمين في شتى بقاع الأرض إعلان دار الإفتاء المصرية، وكذلك المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، عن غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرياً، والذي يترتب عليه معرفة موعد مناسك الحج، ويوم وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2026.

موعد عيد الأضحى 2026 فلكياً

بحسب الحسابات الفلكية المبدئية، من المتوقع أن تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من الأربعاء 27 مايو وحتى الجمعة 29 مايو.

ومن المقرر أن يتم استطلاع الهلال يوم 29 من شهر ذي القعدة وفقًا للتقويم الهجري المعمول به في مصر، فيما تترقب الدول العربية والإسلامية إعلان المملكة العربية السعودية بشأن رؤية الهلال، باعتبارها الدولة المنظمة لموسم الحج.

وتستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، مساء اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، عقب صلاة المغرب، لتحديد موعد بداية الشهر الكريم وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

وتلتزم دار الإفتاء المصرية عادة بما تعلنه المحكمة العليا في السعودية بشأن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، حيث تستطلع المملكة، الهلال، مساء الأحد 17 مايو، والذي يوافق لديها 30 ذي القعدة.



استطلاع دار الإفتاء المصرية والكلمة الفصل

رغم دقة الحسابات الفلكية التي تعتمد عليها الدول لتنظيم الأجندة السنوية والعطلات الرسمية، إلا أن دار الإفتاء المصرية تؤكد دائماً أن الكلمة الفصل تكون للرؤية الشرعية البصرية.

وستقوم دار الإفتاء- بالتنسيق مع اللجان العلمية والشرعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية- باستطلاع هلال شهر ذي الحجة في نهاية شهر ذي القعدة (يوم الرؤية)، لإعلان البيان الرسمي والشرعي لموعد بدء الشهر المبارك بالتزامن مع ما تعلنه المملكة العربية السعودية، نظرا لارتباط المناسك ووقفة عرفات بالأراضي المقدسة.



جدول الإجازات المتوقعة لعيد الأضحى 2026 وباقي إجازات العام

بناءً على التوقعات الفلكية، من المنتظر أن تمتد عطلة عيد الأضحى للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص لتشمل الفترة التالية:

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى المبارك

باقي إجازات 2026:

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية 1448 هـ

الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر



وتأتي هذه المناسبة المباركة؛ لتبث الفرحة والترابط بين أبناء الأمة الإسلامية، وتكثف الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات استعداداتها لتهيئة الساحات والمساجد الكبرى لاستقبال المصلين وتوفير كل الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.