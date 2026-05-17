حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الوراق بسبب أضحية العيد

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة ، حبس طرفي مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات الجيرة في الوراق.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وأن المشاجرة حدثت بتاريخ 16 الجاري بين طرف أول يضم مالك معرض أجهزة كهربائية ووالده وصديقه، وأصيب اثنان منهم بجروح، وطرف ثانٍ يضم مالكة مقهى وعاملين بالمقهى، وأصيب أحدهم بكسور، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات جيرة، بعدما رفضت مالكة المقهى وضع الطرف الأول لأضحية العيد داخل المقهى الخاص بها، ما أدى إلى تعدي الطرفين على بعضهما باستخدام سلاحين أبيض وعصا خشبية.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب تلك الخلافات.