انفجار مدوٍّ يضرب وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية .. والجيش يكشف التفاصيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجار ضخم في منطقة بيت شيمش وسط إسرائيل، قرب قاعدة جوية، ما أثار حالة من الذعر بين السكان وسط تقارير متضاربة بشأن طبيعة الحادث.



وفي بيان توضيحي، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الانفجار وقع داخل مصنع مدني، مشددًا على أنه “لا توجد أي علاقة للجيش أو لسلاح الجو بالحادث”.

كما أوضح الجيش أنه لم تُسجل أي انفجارات داخل منشآت عسكرية أو قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.



وتداولت منصات محلية صورًا ومقاطع مصورة أظهرت كرة نارية وأعمدة دخان كثيفة في موقع الانفجار، فيما لم تُعلن حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن حجم الخسائر أو أسباب الحادث.