قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تدير النار لا تطفئها .. مفاوضات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان وسط تصعيد غير مسبوق
بتكلفة 56 مليون جنيه .. إطلاق التيار بموزع توسعة بمحطة العلمين القديمة
هل يجوز صيام بعض أيام العشر الأول من ذي الحجة وليس كلها؟.. أمين الفتوى يجيب
عمرو أديب: احتمال 50 % أمريكا تضرب إيران من أول وجديد
اتحاد العاصمة بطلا للكونفدرالية الإفريقية بركلات الترجيح على حساب الزمالك
أقل راتب 10,000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بميناء دمياط
قيمة قانونية وفكرية.. الوفد ينفي إقالة ثروت الخرباوي من منصب المستشار القانوني
نقابتا التمثيلية والسينمائية تدعمان مقترح ياسر جلال لحماية حقوق الفنانين
خروف مقابل طلب صداقة من النائبة.. قصة طبيب سوهاج مع البرلمانية تثير التفاعل
الأهلي يقترب من فسخ عقد توروب بالتراضي
أحمد سالم: طفرة التمويل غير المصرفي في مصر.. فرصة للتطوير أم إنذار لمخاطر قادمة؟
أنهوا حياته ودفنوا جثمانه.. 16 يونيو النطق بالحكم على المتهمين بقـ.تل شاب في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد محتمل بشأن إيران.. ترامب: هدوء ما قبل العاصفة

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليقاً جديداً على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، ألمح فيه إلى احتمال تصعيد قريب في الملف الإيراني، مستخدماً عبارة لافتة قال فيها: “هدوء ما قبل العاصفة”.

وجاءت تدوينة ترامب في سياق سلسلة من التصريحات والمواقف التي يواصل من خلالها التعليق على التطورات المرتبطة بإيران والملف النووي والتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة “العاصفة” التي أشار إليها أو توقيتها المحتمل.

وأثارت العبارة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إذ رأى مراقبون أنها تحمل دلالة سياسية غامضة، يمكن تفسيرها على أنها إشارة إلى احتمال تصعيد عسكري أو أمني، بينما اعتبر آخرون أنها جزء من أسلوب ترامب المعروف في استخدام العبارات المثيرة للجدل دون تحديد سياقات دقيقة.

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الملف الإيراني حالة من التوتر المتصاعد، سواء على صعيد المفاوضات النووية أو المواجهات غير المباشرة في المنطقة، وسط تحذيرات دولية متكررة من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

ولم يصدر تعليق رسمي من الإدارة الأميركية الحالية أو من الجانب الإيراني بشأن منشور ترامب حتى الآن، في حين تواصل وسائل الإعلام الدولية متابعة تداعيات هذه التصريحات، خاصة أنها تأتي من شخصية سياسية لا تزال ذات تأثير في المشهد السياسي الأميركي والدولي.

وتبقى دلالة عبارة “هدوء ما قبل العاصفة” مفتوحة على عدة تأويلات، في ظل غياب أي تفاصيل رسمية، ما يترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات بشأن ما إذا كانت تشير إلى تطورات سياسية أو أمنية قادمة في المنطقة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تروث سوشيال الملف الإيراني ترامب إيران الملف النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

مدرسة الشهيد ياسر جنينة

رسمياً..إلغاء قرار تحويل مدرسة الشهيد ياسر جنينة بالشروق ليابانية

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني يطالب بتوسيع استفادة القطاع الخاص من فرص التمويل

ولاء هرماس

برلمانية: نشاط التمويل الاستهلاكي مغلف بمخاطر متزايدة للتعثر في السداد

رئيس حزب الغد

رئيس الغد: الحزب حلقة الوصل الرسمية لتلبية مطالب المواطنين

بالصور

أفضل طريقة لعمل كيكة سينابون رولز بطعم القرفة الغني

طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون

في عيد ميلاده.. لماذا ظل عادل إمام الرقم الأصعب في تاريخ شباك التذاكر؟ |تقرير

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة

سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة

أمل جديد لمرضى ضمور العضلات الدوشيني.. نتائج واعدة لعلاج جيني جديد لضمور العضلات

ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد