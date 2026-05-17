بعد إحيائه ذكرى النكبة الفلسطينية.. عاصفة غضب إسرائيلية ضد عمدة نيويورك

أثار عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، موجة انتقادات حادة من جهات إسرائيلية ومنظمات يهودية، عقب نشره مقطع فيديو لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، تضمن شهادة إنسانية لسيدة فلسطينية تحدثت عن تهجير عائلتها من القدس عام 1948.

الفيديو، الذي نشر عبر الحساب الرسمي لبلدية نيويورك على منصة “إكس”، استعرض رواية المواطنة الفلسطينية الأمريكية إينيا بوشناق، التي تحدثت عن معاناة أسرتها خلال أحداث النكبة، في خطوة اعتبرها ممداني جزءًا من إحياء ذكرى تهجير مئات آلاف الفلسطينيين خلال قيام الكيان الإسرائيلي.

وأرفق العمدة الأمريكي الفيديو بتعليق أكد فيه أن “النكبة تمثل ذكرى تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني بين عامي 1947 و1949”، مشيرًا إلى أهمية توثيق الروايات الإنسانية المرتبطة بتلك المرحلة التاريخية.

في المقابل، سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى مهاجمة ممداني، معتبرة أن طرحه للرواية الفلسطينية يتجاهل ما وصفته بـ”السياق التاريخي الكامل”، مدعية أن أحداث النكبة جاءت نتيجة رفض الدول العربية لخطة التقسيم واندلاع الحرب عقب إعلان قيام إسرائيل.

كما شنت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها “جيروزاليم بوست” و”يديعوت أحرنوت” و”تايمز أوف إسرائيل”، حملة انتقادات ضد عمدة نيويورك، متهمة إياه بتبني “رواية أحادية الجانب” وتجاهل روايات أخرى مرتبطة بتلك المرحلة.

واتهمت شخصيات ومنظمات يهودية في الولايات المتحدة ممداني بالمساهمة في تأجيج التوترات، معتبرين أن إحياء ذكرى النكبة في مدينة تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية خارج إسرائيل يحمل أبعادًا سياسية حساسة.

وفي السياق ذاته، قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن بعض الجهات المؤيدة لإسرائيل اعتبرت الفيديو “رسالة سياسية” تمس بشرعية إسرائيل، فيما دافع مؤيدو ممداني عن حق الفلسطينيين في سرد روايتهم التاريخية وإحياء ذكراهم الوطنية.

ويأتي الجدل في ظل تصاعد النقاش داخل الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة، وازدياد الحضور السياسي والإعلامي للرواية الفلسطينية في عدد من المدن والجامعات الأمريكية.

