كم يحصد الزمالك بعد خسارة لقب الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة؟

خسر الزمالك لقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي في إياب النهائي.

وكان الفريق الجزائري قد حسم لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله أحمد خالدي من ركلة جزاء، قبل أن يرد الزمالك بنفس الطريقة في لقاء العودة، بعدما سجل عدي الدباغ هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة الخامسة.

واستمرت النتيجة دون تغيير حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت ندية كبيرة بين الجانبين، قبل أن ينجح اتحاد العاصمة في حسمها بنتيجة 8-7 والتتويج باللقب القاري.

كم يحصل الزمالك بعد خسارة لقب الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة؟

وبخسارة النهائي، فقد الزمالك فرصة الحصول على الجائزة الكبرى للبطولة، والتي تُقدّر بـ4 ملايين دولار، ليكتفي بالحصول على مليوني دولار بعد إنهاء البطولة في مركز الوصيف.