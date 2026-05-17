مصطفى عسل يحتفظ ببطولة العالم للإسكواش بعد الفوز على يوسف إبراهيم

توّج مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني الأول ونجم نادي بالم هيلز بلقب بطولة العالم للإسكواش المقامة على ملاعب نادي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 8 وحتى 16 مايو الجاري عقب فوزه على زميله يوسف إبراهيم بنتيجة 3-0.

أحداث المباراة

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-4، 11-1، 12-10"، في لقاء استغرق 56 دقيقة.

وبهذه النتيجة، حافظ "عسل" على اللقب للعام الثاني على التوالي.

مشوار مصطفى عسل حتى التتويج بلقب بطولة العالم للإسكواش

وكان مصطفى عسل قد استهل مشواره في البطولة من دور الـ64 بالفوز على الألماني "رفائيل كاندرا" بنتيجة 3-0 في لقاء استمر 28 دقيقة، ثم الفوز في دور الـ32 على الهندي "فيير شوتراني" بثلاثية نظيفة في مباراة امتدت 30 دقيقة، وفي ثمن النهائي تغلب على المكسيكي "ليونيل كارديناس" بنفس النتيجة في لقاء استغرق 33 دقيقة.

وفي ربع النهائي، فاز على الويلزي "جويل ميكين" بنتيجة 3-0 بعد انسحاب الأخير، وفي نصف النهائي تفوق على البيروفي "دييجو إلياس" بنتيجة 3-1، قبل أن يكون مسك الختام أمام زميله في المنتخب يوسف إبراهيم بنتيجة 3-0.