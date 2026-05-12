مصطفى عسل في مواجهة نارية أمام جويل ماكين بربع نهائي بطولة العالم

يستعد مصطفى عسل لخوض مواجهة قوية أمام الأسترالي جويل ماكين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم للإسكواش، المقامة حاليًا في القاهرة بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم.

ومن المقرر أن تُقام المباراة غدًا الأربعاء، في لقاء يسعى خلاله النجم المصري لمواصلة عروضه القوية والاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب العالمي على أرضه ووسط الجماهير المصرية.

وكان مصطفى عسل قد نجح في التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على المكسيكي ليونيل كاردينيز في دور الـ16، ليؤكد جاهزيته الكاملة لمواصلة المنافسة على اللقب، خاصة بعدما حافظ مؤخرًا على صدارة التصنيف العالمي للاعبي الإسكواش.

محمد زكريا في اختبار صعب

وفي إطار منافسات الدور نفسه، يخوض محمد زكريا مواجهة قوية أمام البيروفي دييجو إلياس، في مباراة منتظرة ضمن الصراع على بطاقات التأهل إلى نصف النهائي.

وتأمل الجماهير المصرية في استمرار التفوق المصري داخل البطولة، في ظل النتائج المميزة التي يحققها اللاعبون خلال السنوات الأخيرة على المستوى العالمي.

القاهرة تواصل تأكيد ريادتها العالمية

وتقام بطولة العالم للإسكواش هذا العام بإجمالي جوائز مالية تصل إلى مليون و300 ألف دولار، لتظل واحدة من أكبر وأقوى البطولات على مستوى اللعبة.

كما تمثل البطولة محطة مهمة ضمن استعدادات الأبطال المصريين للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، خاصة بعد إدراج الإسكواش رسميًا ضمن الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في التاريخ.

وتواصل مصر ترسيخ مكانتها كقوة كبرى في عالم الإسكواش، سواء على مستوى النتائج أو تنظيم البطولات الدولية الكبرى، في ظل النجاحات المتواصلة التي تحققها اللعبة خلال السنوات الأخيرة