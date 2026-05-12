ترامب ينشر صور زوارق إيرانية مدمرة وسفينة تطلق أشعة ليزر على مسيرّات
رئيس البرلمان العربي : دعم كامل للكويت في التصدي للتجاوزات الإيرانية الخطيرة
مجهود ضخم لـ الأغذية العالمي للنهوض بالقرى في بني سويف وزيادة إنتاجيتها
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم 2026
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
الإشراف العام
مصطفى عسل في مواجهة نارية أمام جويل ماكين بربع نهائي بطولة العالم

محمد سمير

يستعد مصطفى عسل لخوض مواجهة قوية أمام الأسترالي جويل ماكين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم للإسكواش، المقامة حاليًا في القاهرة بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم.

ومن المقرر أن تُقام المباراة غدًا الأربعاء، في لقاء يسعى خلاله النجم المصري لمواصلة عروضه القوية والاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب العالمي على أرضه ووسط الجماهير المصرية.

وكان مصطفى عسل قد نجح في التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على المكسيكي ليونيل كاردينيز في دور الـ16، ليؤكد جاهزيته الكاملة لمواصلة المنافسة على اللقب، خاصة بعدما حافظ مؤخرًا على صدارة التصنيف العالمي للاعبي الإسكواش.

محمد زكريا في اختبار صعب

وفي إطار منافسات الدور نفسه، يخوض محمد زكريا مواجهة قوية أمام البيروفي دييجو إلياس، في مباراة منتظرة ضمن الصراع على بطاقات التأهل إلى نصف النهائي.

وتأمل الجماهير المصرية في استمرار التفوق المصري داخل البطولة، في ظل النتائج المميزة التي يحققها اللاعبون خلال السنوات الأخيرة على المستوى العالمي.

القاهرة تواصل تأكيد ريادتها العالمية

وتقام بطولة العالم للإسكواش هذا العام بإجمالي جوائز مالية تصل إلى مليون و300 ألف دولار، لتظل واحدة من أكبر وأقوى البطولات على مستوى اللعبة.

كما تمثل البطولة محطة مهمة ضمن استعدادات الأبطال المصريين للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، خاصة بعد إدراج الإسكواش رسميًا ضمن الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في التاريخ.

وتواصل مصر ترسيخ مكانتها كقوة كبرى في عالم الإسكواش، سواء على مستوى النتائج أو تنظيم البطولات الدولية الكبرى، في ظل النجاحات المتواصلة التي تحققها اللعبة خلال السنوات الأخيرة

