يايسله يعلّق على مستقبله مع الأهلي السعودي.. تركيز كامل رغم اهتمام أوروبي متزايد

تسود حالة من الغموض حول مستقبل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله مع الأهلي السعودي، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

ويأتي ذلك بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المدرب بحصد لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، ليعزز مكانته كأحد أبرز المدربين على الساحة الآسيوية.

اهتمام أوروبي بعد إنجازات قارية

وبعد هذا التتويج، بدأت تقارير صحفية تشير إلى اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع يايسله، في ظل الأداء الفني المميز الذي أعاد الأهلي إلى واجهة المنافسة القارية بقوة.

وأصبح المدرب الألماني ضمن قائمة الأسماء المطروحة لقيادة أندية خارج الدوري السعودي، بعد النجاحات المتتالية التي حققها مع الفريق.

يايسله يحسم الجدل: تركيزي مع الأهلي

وعلّق يايسله على هذه الأنباء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة التعاون، والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1 ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

وأكد المدرب الألماني أنه اعتاد التعامل مع الشائعات المتعلقة بمستقبله، سواء في المرحلة الحالية أو خلال محطات سابقة من مسيرته التدريبية.

وقال يايسله إن تركيزه الكامل ينصب على العمل مع الفريق ومواصلة البناء على النجاحات، دون الالتفات لما يُثار حول رحيله.

طموح مستمر لمزيد من الألقاب

وشدد المدير الفني على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والاستقرار، من أجل مواصلة حصد البطولات مع الأهلي.

واختتم حديثه بالتأكيد على رغبته في تحقيق المزيد من الإنجازات، وتعزيز مسيرة الفريق محليًا وقاريًا خلال الفترة القادمة.