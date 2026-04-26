لعب بعشرة لاعبين في نهائي مثير .. الأهلي السعودي يحتفظ بعرش آسيا ويؤكد شخصية البطل أمام نجوم اليابان

في ليلة كروية استثنائية.. رسخ الأهلي السعودي مكانته بين كبار القارة بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي إثر فوزه الدرامي على ماتشيدا زيلفيا بهدف دون رد في نهائي امتد إلى الأشواط الإضافية واحتضنه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية وسط حضور جماهيري غفير.

اللقاء لم يكن مجرد مباراة نهائية بل كان اختبارًا قاسيًا لشخصية فريق وجد نفسه في موقف معقد منذ الدقيقة 68 بعد طرد الظهير زكريا هوساوي ليكمل أكثر من 50 دقيقة بعشرة لاعبين أمام منافس ياباني طموح يخوض النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ورغم النقص العددي أظهر الأهلي تماسكًا لافتًا على المستويين الدفاعي والتنظيمي حيث نجح لاعبوه في امتصاص الضغط المتواصل معتمدين على الانضباط التكتيكي والروح القتالية في مشهد عكس نضج الفريق وقدرته على التعامل مع أصعب الظروف.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو مزيد من التعقيد جاءت لحظة الحسم في الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول عندما استثمر البديل فراس البريكان تمريرة متقنة من فرانك كيسيه بعد بناء هجومي بدأه رياض محرز ليضع الكرة في الشباك معلنًا هدف التتويج الذي أنهى واحدة من أكثر النهائيات إثارة في تاريخ البطولة.

ومنح الهدف الأهلي أفضلية حاسمة قبل أن يتحول ما تبقى من اللقاء إلى ملحمة دفاعية حيث تصدى اللاعبون بسالةً لمحاولات الفريق الياباني محافظين على التقدم حتى صافرة النهاية.

تكرار الانجاز

هذا التتويج منح الأهلي إنجازًا تاريخيًا جديدًا إذ أصبح ثاني فريق ينجح في الدفاع عن لقبه في البطولة مكررًا ما حققه الاتحاد في نسختي 2004 و2005 كما واصل تفوقه اللافت أمام الأندية اليابانية في النهائيات بعد فوزه في النسخة الماضية على كاواساكي فرونتال.

في المقابل أخفق ماتشيدا في تحقيق إنجاز تاريخي كان سيجعله أول فريق ياباني يتوج باللقب منذ أوراوا رد دايموندز عام 2022 رغم الأداء القتالي الذي قدمه طوال المباراة.

مشوار صعب

ولم يكن طريق الأهلي نحو اللقب سهلًا حيث خاض سلسلة من المواجهات القوية في الأدوار الإقصائية أبرزها الفوز على فيسيل كوبي في نصف النهائي إلى جانب تجاوزه عدة منافسين بارزين في مسيرة عكست استقرارًا فنيًا واضحًا وقدرة على الحسم في اللحظات الحاسمة.

انجازات فردية

وعلى المستوى الفردي واصل فرانك كيسيه حضوره المؤثر بعدما ساهم في هدف التتويج ليصبح ثاني لاعب في تاريخ البطولة يسهم تهديفيًا في نهائيين متتاليين معادلًا إنجاز الأسطورة محمد نور في دلالة واضحة على قيمته داخل الفريق.

وفي تصريحات عقب المباراة عبر رياض محرز عن سعادته الكبيرة مؤكدًا أن التتويج بلقبين متتاليين أمر في غاية الصعوبة مضيفًا: لقد صنعنا التاريخ وهذا هو الأهم ومشددًا على أن روح الفريق كانت العامل الحاسم في تحقيق اللقب.

من جهته وصف رئيس النادي المرحلة الحالية بالتاريخية والاستثنائية مشيدًا بالعمل الفني للمدرب والروح القتالية للاعبين مؤكدًا أن الفريق نجح في تحقيق إنجازات قارية خلال فترة قصيرة بفضل العمل الجماعي والاستقرار الفني.

ويعكس هذا التتويج استمرار الحضور القوي للأندية السعودية في المشهد الآسيوي في ظل تطور كبير على المستويات الفنية والتنظيمية حيث فرض الأهلي نفسه كأحد أبرز القوى القارية مؤكدًا أن ما يقدمه ليس مجرد نجاح عابر بل مشروع متكامل يهدف إلى الهيمنة والاستمرارية.