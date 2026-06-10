فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، يظهر فيه قيام عربة “كارو” بحمل سيارة ملاكي في أحد الشوارع، في مشهد غير مألوف بديلًا لسيارات الونش المعتادة.

وأظهر الفيديو السيارة وهي محمولة على العربة التقليدية المجرورة بالحصان، وسط تعليقات متباينة بين السخرية والدهشة من الطريقة المستخدمة في نقلها، ومدى قانونيتها وملاءمتها للسلامة المرورية.

وانقسمت ردود الفعل بين من اعتبر الموقف طريفًا ويعكس حلولًا “اضطرارية” غير تقليدية، وبين من انتقد المشهد مطالبًا بتشديد الرقابة على عمليات سحب ونقل السيارات بالشكل الصحيح حفاظًا على السلامة العامة