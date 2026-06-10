بسبب خلافات الميراث.. القبض على شخص تعدّى على عمّه بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية وقيام أحدهم بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص "مصاب بجروح وكسور" – مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر بقيام نجل شقيقه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) بالتعدّى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات بينهما حول الميراث.

أمكن تحديد وضبط المذكور، وبحوزته "الأداة المستخدمة فى التعدى" وكذا تحديد وضبط الشخصين الظاهرين رفقته بمقطع الفيديو (مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









