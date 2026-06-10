الزوجة المتهمة.. كشف غموض العثور على جـ ثة شاب بأحد المصارف بالشرقية

أثار لغز العثور على جثة شاب في مياه مصرف بقرية صفط التابعة لمركز ومدينة ابوحماد بمحافظة الشرقية حالة من الاثارة مع عكوف الأجهزة الأمنية بالشرقية على كشف ملابسات وغموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، حيث أشارت إلى أن خلافات أسرية بين المجني عليه وزوجته "إسراء ع " والتي كانت قد تركت منزل الزوجية منذ فترة والتي اتفقت مع صاحب ورشة تعمل بها ويدعى محمد على استدراج زوجها بزعم إنهاء الخلافات بينهما.

وأضافت التحريات أنه خلال اللقاء حاول صاحب العمل التعدي على المجني عليه لاجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، ما دفعه للفرار هربا باتجاه المصرف، حيث سقط بداخله وغرق.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين تركاه دون محاولة إنقاذه، ثم استوليا على دراجته النارية عقب الواقعة، وتم القبض عليهما واحالتهما للنيابة العامة التى تباشر معهما التحقيقات حاليا.

تعود احداث الواقعة عندما عثر الأهالي بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية على جثة شاب داخل مصرف صفط أمام قناطر صفط، وذلك عقب تغيبه عن أسرته لمدة 4 أيام في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الحزن والقلق بين ذويه وأهالي المنطقة.

وتبين من الفحص الأولي أن الجثة للشاب “هاني سامي المصري”، 39 عامًا، مقيم بقرية عرب زيدان التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وكان قد تغيب منذ عدة أيام عقب خروجه من منزله وعدم عودته.

وكانت أسرة الشاب حررت بلاغًا بتغيبه عن محل إقامته، قبل أن تنتهي عمليات البحث بالعثور عليه متوفى داخل المصرف المشار إليه أمام قناطر صفط.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة أبو حماد إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان، وفرض كردون أمني بمحيط الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.