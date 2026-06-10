الالتزام بالضوابط الامتحانية.. وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية بفاقوس

أجرى محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية جولة ميدانية بعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة فاقوس التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على الحالة العامة للجان خلال أداء الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وشملت الجولة تفقد لجان مدرسة النصر للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد أحمد بلال الإعدادية ومدرسة فاقوس الإعدادية بنات وذلك بحضور حاتم محمود مدير إدارة فاقوس التعليمية.

واطمأن وكيل أول الوزارة من الطلاب والطالبات على مستوى امتحان الدراسات الاجتماعية مؤكدا عدم خروجه عن المقرر الدراسي كما تابع انتظام أعمال اللجان ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد محمد رمضان على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل اللجان من خلال الاهتمام بأعمال النظافة وتوفير التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مستقرة ويسيرة كما اطمأن على جودة طباعة أوراق الأسئلة ووضوحها.

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة مراجعة جميع بيانات الطلاب بدقة والتأكد من توقيع الملاحظين أمام أسماء الطلاب والطالبات بكشوف اللجان وداخل أوراق الإجابة وفقا للتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما أكد ضرورة منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين أو المراقبين أو العاملين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تجمعات أولياء الأمور بمحيط اللجان حفاظا على الانضباط وتوفير الهدوء اللازم للطلاب أثناء أداء الامتحانات.