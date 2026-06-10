قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصرف متخلف.. القصة الكاملة لاستجواب حكم صومالي 11 ساعة ومنعه من دخول أمريكا
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان قرى في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
كأس العالم 2026.. تعرف على جدول البطولة من ضربة البداية حتى ليلة التتويج
إغراءات قطرية وشائعات أوروبية تحاصر هداف الأبيض.. هل يرحل خوان بيزيرا عن الزمالك؟
وكالة مهر: سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية
حسن شحاته: المدرب يتحمل مسؤولية اختياراته ولا يجوز التشكيك في العميد
لأصحاب الشقق المغلقة.. كيف تتجنب رفع عداد الكهرباء دون إذن مسبق؟
البحرين تعلن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضيها
أسعار النفط ترتفع مع تجدد التوترات الأمريكية الإيرانية ومخاوف الإمدادات
بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. خبير تربوي يعلنها
الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توترات الشرق الأوسط وضغوط أسهم التكنولوجيا
خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في عاشر  أيام المرحلة الثانية من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ٢٠ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية ١٦٨٦ متراً  و ٧ قيراطاً و ٢٢ سهماً  بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة ١٦ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «ري»، بمساحة ١٦٨٦ متراً و ٢٣ سهماً ، بمركز ( الزقازيق – منيا القمح ) وإزالة ٤ حالات تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي  بمساحة ٦ قيراطاً و ٢٣ سهماً بمركز ( بلبيس - منيا القمح).

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

الشرقية محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية التعديات المخالفة حق الشعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

ممدوح عباس

رسالة تفاؤل.. ممدوح عباس يُطمئن جماهير الزمالك بشأن الأزمات المالية والعقوبات

الشاب المتطوع

بمجهود فردي.. شاب يغلق فتحات سور كوبري جامعة القاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين|صور

ترشيحاتنا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

مجلس حكماء المسلمين: الحوار بين الحضارات ركيزة أساسيَّة لتعزيز السَّلام بين الشعوب

المسجد النبوي

ما هي الوسيلة والفضيلة في الدعاء الذي يقال بعد الأذان؟ الأزهر للفتوى يوضح

دار الإفتاء

حكم إثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. دار الإفتاء تحذر

بالصور

بلايستيشن متحرك.. أستون مارتن تطلق أغرب سيارة في العالم

أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري
أستون مارتن فالكيري

إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بسبب آودي A4.. كرايسلر تودع مواصفات سياراتها الرخيصة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

ليست مجرد ضغوط نفسية.. أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد