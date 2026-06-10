إزالة 20 حالة تعد على املاك الدولة والاراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في عاشر أيام المرحلة الثانية من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ٢٠ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية ١٦٨٦ متراً و ٧ قيراطاً و ٢٢ سهماً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم إزالة ١٦ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «ري»، بمساحة ١٦٨٦ متراً و ٢٣ سهماً ، بمركز ( الزقازيق – منيا القمح ) وإزالة ٤ حالات تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٦ قيراطاً و ٢٣ سهماً بمركز ( بلبيس - منيا القمح).

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.