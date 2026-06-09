العثور على جثة شاب داخل مصرف صفط بالشرقية بعد أيام من تغيبه

عثر الأهالي بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية على جثة شاب داخل مصرف صفط أمام قناطر صفط، وذلك عقب تغيبه عن أسرته لمدة 4 أيام في ظروف غامضة وتم إخطار الأجهزة الأمنية والتي انتقلت الي مكان الحادث وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تبين من الفحص الأولي أن الجثة للشاب "هاني سامي المصري" 39 عامًا، مقيم بقرية عرب زيدان التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وكان قد تغيب منذ عدة أيام عقب خروجه من منزله وعدم عودته.

وكانت أسرة الشاب قد حررت بلاغًا بتغيبه عن محل إقامته، قبل أن تنتهي عمليات البحث بالعثور عليه متوفى داخل المصرف المشار إليه أمام قناطر صفط.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة أبو حماد إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان، وفرض كردون أمني بمحيط الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص خط سير المتوفى قبل اختفائه، وسماع أقوال أسرته وشهود العيان، للوقوف على آخر تحركاته قبل تغيبه، في إطار كشف غموض الواقعة.