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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس المركزي، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، والعميد أ.ح احمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة واللواء ا. ح أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور أنور شاهين مدير إدارة المستشفي والدكتور علي النقيطي ورشيد عامر نائبي مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الشرقية قسم الاستقبال والطوارئ الجديد واستمع إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة حول أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدها القسم، موضحاً أن أعمال التطوير شملت تدعيم القسم بـ ١٢ سريراً طبياً، وعربة إنعاش متكاملة (كراش كار)، و ٥ أجهزة مونيتور لمتابعة العلامات الحيوية، وجهاز صدمات كهربائية، وجهاز رسم قلب، وعدد من أجهزة قياس السكر وضغط الدم، إلى جانب ٥ شازلونج لنقل المرضى، و٦ أجهزة نيبولايزر ومنظار حنجري، فضلاً عن توفير الأثاث الطبي والإداري اللازم وذلك بتكلفة اجمالية ٨ ملايين جنيه، بدعم من وزارة الصحة والسكان ومؤسسات المجتمع المدني.

كما افتتح محافظ الشرقية عيادة الماموجرافي الجديدة، بتكلفة إجمالية بلغت ١٢.٥ مليون جنيه بدعم من وزارة الصحة والسكان ، بهدف تعزيز خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي وتقديم خدمات التشخيص الطبي المتخصصة وفق أحدث النظم والتقنيات الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للسيدات بالمحافظة.

وافتتح محافظ الشرقية قسم الباطنة الداخلي بالمستشفى عقب الانتهاء من أعمال تطويره والذي يضم ١٥ سريراً، لزيادة الطاقة الاستيعابية للقسم لاستقبال المرضي بتكلفة بلغت ٥٠٠ ألف جنيه ، موجهاً مدير المستشفي بالإلتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى لضمان تقديم خدمة صحية متميزة.

وأثناء جولة المحافظ داخل أقسام المستشفي أجري حوارا مع المرضي للإطمئنان علي مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية، موجهاً مدير المستشفي بسرعة تلبية كافة احتياجات المرضى والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى ، لتقديم خدمة علاجيه لائقة لهم لحين امتثالهم للشفاء وخروجهم من المستشفي.

حرص المحافظ قبل مغادرته المستشفى بلقاء عدد من المواطنين المترددين علي المستشفي والإستماع إلي مطالبهم ومشكلاتهم موجها وكيل وزارة الصحة بالعمل علي تلبية مطالبهم والعمل علي تنفيذها فوراً.

أكد المحافظ أن ما تشهده مستشفيات المحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة يعكس اهتمام الدولة بالإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المستشفيات الحكومية وتوفير التجهيزات الطبية الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الإستقبال والطوارئ بمستشفى بلبيس

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محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

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