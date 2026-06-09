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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمنيا القمح

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عدد من اللجان الامتحانية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في يومها الخامس وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وأداء الطلاب لامتحان مادة الهندسة في أجواء هادئة وآمنة.

شملت الجولة تفقد لجنتي مدرسة الشهداء ومدرسة الشهيد ملازم أول محمد عادل فؤاد التابعتين لإدارة منيا القمح التعليمية حيث تابع وكيل أول الوزارة انتظام العمل داخل اللجان والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

اطمأن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية خلال جولته من الطلاب والطالبات على مستوى امتحان مادة الهندسة ومدى توافقه مع المقرر الدراسي كما تابع توافر سبل الراحة داخل اللجان من حيث التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة والنظافة العامة بما يضمن توفير مناخ ملائم يساعد الطلاب على أداء الامتحان بسهولة ويسر. كما اطمأن على جودة طباعة أوراق الأسئلة ووضوحها.

وأكد وكيل أول الوزارة ضرورة الالتزام بالدقة في مراجعة جميع بيانات الطلاب مشددا على أهمية توقيع الملاحظين أسفل أسماء الطلاب بورقة الإجابة كما شدد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين أو المراقبين والعاملين مع منع تجمعات أولياء الأمور بمحيط اللجان حفاظا على الانضباط وانتظام سير الامتحانات.

وأشار إلى انتظام أعمال الامتحانات على مستوى المحافظة دون رصد أي شكاوى من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية موضحا أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الهندسة اليوم بلغ 146116 طالبا وطالبة موزعين على 824 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل أول الوزارة استمرار التنسيق الكامل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة امتحانية بهدف تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطلاب وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء الامتحانات في أفضل الظروف الممكنة.

بالشرقية وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية

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وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمنيا القمح

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