كان بيستعد لفرح أخته.. تفاصيل العثور على جثة شاب مقتـ.ولا في ترعة بالشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية أمس مجموعة من الصور لطفل عثر عليه داخل أحد برك المياة ووجود حبل ملفوف حول عنقه واحتمالية وجود شبهه جنائية في الوفاة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبها فقد روت أسرة الطالب أحمد محمد عبداللطيف، والذي عُثر على جثمانه مقتولاً وملقى داخل بركة مياه بقرية العزازي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، تفاصيل اختفائه والساعات الأخيرة التي سبقت العثور عليه.

أكد جد المجني عليه أن أحمد كان طالباً بالصف الثالث الإعدادي والابن الوحيد لوالده بين شقيقتين، وكان يساند والده في العمل على مركبة "توك توك" لمساعدته في أعباء المعيشة.

وأضاف قائلا.. أحمد خرج من منزله لشراء بعض المستلزمات الخاصة بحفل زفاف شقيقته الذي كان مقرراً إقامته الأحد المقبل، إلا أنه لم يعد إلى المنزل، ما أثار قلق أسرته ودفعهم للبحث عنه.

وأشار إلى أن مراجعة كاميرات المراقبة أظهرت توقف شخصين معه على الطريق واصطحباه إلى مكان غير معلوم، قبل أن ينقطع الاتصال به ويتم إغلاق هاتفه المحمول، لافتاً إلى أن الأسرة لم تتلق أي معلومات عنه حتى تم العثور على جثمانه بقرية العزازي.

وأوضح أن أحد المارة عثر على الجثمان ونشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ساهم في تعرف الأسرة عليه وإبلاغ الجهات الأمنية.

من جانبه قال عم المجني عليه إن والدي أحمد يعيشان حالة من الصدمة والحزن الشديد بعد تلقي نبأ مقتله، مؤكداً أن الضحية كان الابن الوحيد لأسرته وكان يمثل السند والعون لوالديه.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى تعرضه للقتل عقب الاستيلاء على مركبة التوك توك الخاصة به، مطالباً بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا من مركز شرطة فاقوس يفيد العثور على جثة طفل مقتول وملقي ببركة مياة تابعة لقرية العزازي.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وقد تبين من التحريات الأولية العثور على جثة الطفل "أحمد محمد" 15 عاماً مقيم بإحدي القري التابعة لمركز الحسينية، مقتولا وملقي ببركة محيشر التابعة لقرية العزازي نطاق مركز فاقوس، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما طلبت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.