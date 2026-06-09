قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
بقيادة أمين عمر.. طاقم تحكيم مصري لمباراة كوريا الجنوبية والتشيك بالمونديال
تقارب 300 حصان.. المواصفات الكاملة لـ أودي Q5 سبورت باك e-hybrid
التأشيرة تحرم حكم صومالي من المونديال.. كيف رد فيفا على المشكلة؟
دعاء الامتحان للثانوية الأزهرية.. أدعية مستجابة لتيسير الصعب وعدم النسيان وتحقيق النجاح
سماع الشهود في محاكمة 213 متهما بقضية خلية النزهة.. اليوم
حريق هائل في لندن يتسبب في إغلاق خطوط السكك الحديدية
حطه على الشاحن.. المغربي الحسين عموتة مديرا فنيا للأهلي بنسبة 95%
عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد
ألسنة اللهب على جانب الطريق.. السيطرة على حريق أشجار الجمهورية في سوهاج
هفضحك| كيف تحمي نفسك من الابتزاز الإلكتروني.. خطوات نفسية وقانونية
أمريكا تعلن ارتفاع تكاليف ‌الوقود لشركات الطيران 78%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان بيستعد لفرح أخته.. تفاصيل العثور على جثة شاب مقتـ.ولا في ترعة بالشرقية

الطفل المجني عليه
الطفل المجني عليه
محمد الطحاوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية أمس مجموعة من الصور لطفل عثر عليه داخل أحد برك المياة ووجود حبل ملفوف حول عنقه واحتمالية وجود شبهه جنائية في الوفاة.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبها فقد روت أسرة الطالب أحمد محمد عبداللطيف، والذي عُثر على جثمانه مقتولاً وملقى داخل بركة مياه بقرية العزازي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، تفاصيل اختفائه والساعات الأخيرة التي سبقت العثور عليه.

أكد جد المجني عليه أن أحمد كان طالباً بالصف الثالث الإعدادي والابن الوحيد لوالده بين شقيقتين، وكان يساند والده في العمل على مركبة "توك توك" لمساعدته في أعباء المعيشة.

وأضاف قائلا.. أحمد خرج من منزله لشراء بعض المستلزمات الخاصة بحفل زفاف شقيقته الذي كان مقرراً إقامته الأحد المقبل، إلا أنه لم يعد إلى المنزل، ما أثار قلق أسرته ودفعهم للبحث عنه.

وأشار إلى أن مراجعة كاميرات المراقبة أظهرت توقف شخصين معه على الطريق واصطحباه إلى مكان غير معلوم، قبل أن ينقطع الاتصال به ويتم إغلاق هاتفه المحمول، لافتاً إلى أن الأسرة لم تتلق أي معلومات عنه حتى تم العثور على جثمانه بقرية العزازي.

وأوضح أن أحد المارة عثر على الجثمان ونشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ساهم في تعرف الأسرة عليه وإبلاغ الجهات الأمنية.

من جانبه قال عم المجني عليه إن والدي أحمد يعيشان حالة من الصدمة والحزن الشديد بعد تلقي نبأ مقتله، مؤكداً أن الضحية كان الابن الوحيد لأسرته وكان يمثل السند والعون لوالديه.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى تعرضه للقتل عقب الاستيلاء على مركبة التوك توك الخاصة به، مطالباً بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا من مركز شرطة فاقوس يفيد العثور على جثة طفل مقتول وملقي ببركة مياة تابعة لقرية العزازي.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وقد تبين من التحريات الأولية العثور على جثة الطفل "أحمد محمد" 15 عاماً مقيم بإحدي القري التابعة لمركز الحسينية، مقتولا وملقي ببركة محيشر التابعة لقرية العزازي نطاق مركز فاقوس، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما طلبت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الشرقية بمحافظة الشرقية مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

مستشفى مطروح العام

المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح

المعاشات

اعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

ترشيحاتنا

فيتامين د

إزاي تحمي نفسك من نقص فيتامين د

سرطان الثدي

اعرف حقيقة علاقة الشاي الأخضر بسرطان الثدي

طاجن السمك بالصلصة

طريقة عمل طاجن السمك بالصلصة

بالصور

هتخسر كتير لو ماخدتوش.. فوائد غير متوقعة لفيتامين سي

فيتامين سي
فيتامين سي
فيتامين سي

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟.. خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

بدء العرض الخاص لفيلم «الكراش» بحضور أبطاله وعدد من نجوم الفن

فيلم الكراش
فيلم الكراش
فيلم الكراش

أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد