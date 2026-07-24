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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميرهان حسين تثير الجدل عبر إنستجرام: كام حب راح وغيره جه

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرنا محمود

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورا من عطلتها الصيفية.

و ظهرت ميرهان وهي تستمتع بأجواء البحر، مرتدية فستانا صيفيا باللونين الأسود والأبيض، وعلقت كاتبه :كام حب راح وغيره جه.. مالك في إيه؟".


وكانت قد طرحت الفنانة ميرهان حسين أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «تؤتؤ»، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع «يوتيوب» ومختلف منصات الموسيقى والاستماع، لتواصل من خلاله خطواتها في عالم الغناء، وتقدم لجمهورها تجربة جديدة تعتمد على الإيقاع الراقص والأجواء المرحة.

وجاءت أغنية «تؤتؤ» بطابع خفيف وسريع، حيث تناقش فكرة الابتعاد عن العلاقات العاطفية بأسلوب ساخر ومختلف، من خلال كلمات تدعو إلى عدم الانجراف وراء الحب وتجنب متاعبه، في قالب غنائي يجمع بين المرح والإيقاع الحيوي.

وتقول ميرهان حسين في مطلع الأغنية: «تؤ تؤ تؤ.. لأ أوعى يا قلبي تدق»، قبل أن تستكمل الأغنية فكرتها برسائل ساخرة حول العلاقات والحب، من بينها: «تحب إيه... وتحب ليه، أخرك يومين»، و«الحب مالناش خلق ليه»، وهي الكلمات التي تتماشى مع الأجواء الراقصة التي تسيطر على العمل.

وتعاونت ميرهان حسين في أغنية «تؤتؤ» مع عدد من صناع الموسيقى، إذ جاءت من كلمات الشاعرة كوثر الجنة، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع شريف قاسم، فيما تولى ماهر صلاح مهمة المكس والماستر، بينما حمل الفيديو كليب توقيع المخرج هاني رزق.

وكانت ميرهان حسين قد حرصت على إثارة حماس جمهورها قبل طرح الأغنية رسميًا، من خلال مشاركة مقطع من كواليس تصوير الفيديو كليب عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلنة اقتراب موعد إطلاق العمل، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حماسهم وانتظارهم للأغنية.

ويأتي طرح «تؤتؤ» في إطار اهتمام ميرهان حسين بتقديم تجارب متنوعة تجمع بين التمثيل والغناء، حيث تسعى إلى تقديم أعمال مختلفة تعكس قدراتها الفنية في أكثر من مجال.

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