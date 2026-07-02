غير تقليدي.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ميرهان حسين، مرتديه جيب باللون الازرق الفاتح، ونسقت معها تيشرت بسيط باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ميرهان حسين، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ميرهان حسين