قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تستأنف تحويلات الدولار إلى العراق بعد أشهر من التعليق
التعليم تنفي تداول امتحاني كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة قبل توزيعهما باللجان
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 327 مسيّرة أوكرانية ليلا
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس
أجمل صلاة على النبي مكتوبة.. صيغ مأثورة ومستحبة لنيل الأجر والبركة وقضاء الحوائج
سعر الدولار يتراجع في البنك المركزي.. اعرف بكام
طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لبدء التفتيش قبل امتحاني الكيمياء والجغرافيا
بعثة منتخب مصر تصل إلى دالاس استعدادًا لمواجهة أستراليا في كأس العالم
التعليم: التعريب مسموح في لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس اللغات
التعليم تتابع وصول أسئلة الكيمياء والجغرافيا للجان الثانوية العامة 2026
دعاء الصباح للرزق.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب الرزق وفتح أبواب الخير
الدولار يقترب من 48 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تستأنف تحويلات الدولار إلى العراق بعد أشهر من التعليق

أمريكا والعراق
أمريكا والعراق
القسم الخارجي

استأنفت الولايات المتحدة تحويلات وشحنات الدولار النقدية إلى العراق بعد أشهر من تعليقها، في خطوة تمثل انفراجة مهمة في العلاقات المالية بين البلدين، وذلك بعدما كانت واشنطن قد أوقفت هذه التحويلات ضمن ضغوط مارستها على بغداد على خلفية مخاوف تتعلق بنشاط الفصائل المسلحة الموالية لإيران وتأثيرها في المشهدين الأمني والاقتصادي.

وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مساعدين لرئيس الوزراء العراقي، فإن استئناف التحويلات جاء بعد فترة من المباحثات والاتصالات بين الجانبين، حيث تعد هذه الأموال جزءًا من عائدات النفط العراقية المودعة في حسابات لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تُحوَّل بصورة دورية إلى البنك المركزي العراقي لتلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي قد أوقفت خلال شهر أبريل الماضي شحنات نقدية تقدر بنحو 500 مليون دولار، إلى جانب تعليق بعض أوجه التعاون الأمني مع بغداد، بهدف الضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، بعد سلسلة هجمات استهدفت مصالح وقواعد أمريكية في العراق والمنطقة.

وأكدت تقارير سابقة أن تعليق الشحنات النقدية لم يؤثر على التحويلات الإلكترونية الخاصة بالتجارة والاستيراد، لكنه تسبب في ضغوط على سوق النقد العراقية، نظرًا لاعتماد الاقتصاد المحلي بدرجة كبيرة على توافر الدولار لتغطية الطلب على الاستيراد والسفر والعلاج والدراسة في الخارج.

ويعكس قرار استئناف التحويلات وجود تقدم في الحوار بين واشنطن وبغداد، كما يهدف إلى دعم الاستقرار المالي والنقدي في العراق، والحيلولة دون اتساع الفجوة بين العرض والطلب على الدولار، بما قد ينعكس على سعر صرف الدينار العراقي ومستويات التضخم.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات الأمريكية إعلانًا رسميًا يوضح تفاصيل القرار أو ما إذا كان مرتبطًا بشروط جديدة، إلا أن استئناف تدفق الدولار يشير إلى تخفيف مؤقت للإجراءات التي فرضتها واشنطن خلال الأشهر الماضية، مع استمرار مراقبة آليات استخدام الأموال وضمان عدم وصولها إلى جهات تخضع للعقوبات الأمريكية.

ويُعد ملف التحويلات الدولارية من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الأمريكية العراقية، إذ تعتمد بغداد على هذه الآلية منذ عام 2003 لإدارة جزء من عائداتها النفطية، بينما تستخدمها واشنطن أحيانًا كأداة ضغط في إطار سياساتها المتعلقة بالأمن الإقليمي ومكافحة تمويل الجماعات المسلحة.

العراق أمريكا الدولار التحويلات الجماعات المسلحة

بالصور

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

غير تقليدي.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد