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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| فيراري CZ26 الخارقة الجديدة

سيارة فيراري CZ26 الخارقة الجديدة
سيارة فيراري CZ26 الخارقة الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري CZ26 ، وتنتمي CZ26 لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتولى مركز فيراري للتصميم تطوير CZ26 تحت إشراف فلافيو مانزوني، مع الاحتفاظ بالمواصفات التقنية لسيارة SF90 سترادالي.

سيارة فيراري CZ26 الخارقة الجديدة

أبعاد فيراري CZ26 الجديدة

تتوافر سيارة فيراري CZ26 الجديدة في سوق السيارات بطول 4762 مم، وعرض 2005 مم، وارتفاع 1189 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

سيارة فيراري CZ26 الخارقة الجديدة

مواصفات فيراري CZ26 الجديدة

زودت سيارة فيراري CZ26 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة تمتد بعرض السيارة وتحتوي على وحدات إضاءة نحيفة، ومداخل هواء لتبريد المكابح، وأجهزة استشعار ومكونات تقنية، وبها تصميم خلفي مقطوع، وبها مصابيح بارزة وموزع هواء بتصميم أفقي، وبها جناح خلفي علوي كبير.

سيارة فيراري CZ26 الخارقة الجديدة

بالاضافة إلي ان شركة فيراري أعادت تصميم نظام التبريد وإدارة تدفق الهواء في المقدمة، من خلال تغيير وضع مجموعة المشعات المركزية وإضافة قنوات هواء مخصصة، وتم اعادة تصميم الجزء السفلي من السيارة ونظام مولدات الدوامات لتحسين التوازن الديناميكي الهوائي، وبها موزع هواء جديد، فيما، وزود غطاء المحرك الخلفي بفتحات مخصصة لتصريف الحرارة من حجرة المحرك.

سيارة فيراري CZ26 الخارقة الجديدة

ويوجد بـ سيارة فيراري CZ26 الجديدة، قماش تقني أسود مع تطعيمات خاصة للمقاعد مصنعة بتقنية التصنيع الإضافي، وبها تفاصيل باللون الأحمر روسو لامبانتي، وبها شعار CZ26 مطرز داخل المقصورة، وبها ألياف كربون بتشطيبات مختلفة، من بينها ألياف كربون لامعة تتضمن خيوط معدنية منسوجة ضمن بنيتها.

محرك فيراري CZ26 الجديدة

سيارة فيراري CZ26 الخارقة الجديدة

تحصل سيارة فيراري CZ26 الجديدة علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 3900 سي سي توين تيربو، وبها قوة 797 حصان، وعزم دوران 804 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعتها 7.9 كيلوواط |ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

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