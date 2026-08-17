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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2027 تبدأ من 665 ألف جنيه

سيارات جديدة 2027 في السوق المحلي
سيارات جديدة 2027 في السوق المحلي
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مازدا 3، وشيفروليه أوبترا، وشيرى اريزو 6 جي تي، وهيونداي إلنترا اى دى، ونيسان صنى .

مازدا 3 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا 3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 110 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مازدا 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 589 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 يصل إلي 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

تحصل سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 995 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 60 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

تتسارع سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وبها قوة 127 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 120 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 235 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2027

تتسارع سيارة نيسان صنى موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 41 لتر، ومحرك سعة 1500 سي سي، وقوة 108 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صنى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 835 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات طرازات السيارات الجديدة مازدا 3 موديل 2026 شيرى اريزو 6 جي تي هيونداي إلنترا اى دى شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 نيسان صنى موديل 2027 استقرار سوق السيارات

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