أيهما أفضل .. أوبل فرونتيرا أم نيسان ماجنايت 2027

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اوبل فرونتيرا و نيسان ماجنايت موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ نيسان ماجنايت موديل 2027

نيسان ماجنايت موديل 2027

زودت سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك نيسان ماجنايت موديل 2027

نيسان ماجنايت موديل 2027

تحصل سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 36 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان ماجنايت موديل 2027

نيسان ماجنايت موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 788 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 848 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 868 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 888 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اوبل فرونتيرا موديل 2027

اوبل فرونتيرا موديل 2027

تمتلك سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اوبل فرونتيرا موديل 2027

اوبل فرونتيرا موديل 2027

عزم دوران سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 يصل إلي 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اوبل فرونتيرا موديل 2027

اوبل فرونتيرا موديل 2027

تباع سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 190 ألف جنيه .