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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه .. إم جى ZS إم جيلي كول راي 2026

ام جى ZS إم جيلي كول راي 2026
ام جى ZS إم جيلي كول راي 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ZS و جيلي كول راي موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك ام جى ZS موديل 2026

ام جى ZS موديل 2026

زودت سيارة ام جى ZS موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 119 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ام جى ZS موديل 2026

ام جى ZS موديل 2026

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

محرك جيلي كول راي موديل 2026

جيلي كول راي موديل 2026

تستمد سيارة جيلي كول راي موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 174 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.6 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي كول راي موديل 2026

جيلي كول راي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 975 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيلي كول راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة جيلي كول راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري مستقبل صناعة السيارات محرك ام جى ZS ZS موديل 2026 سعر ام جى ZS موديل 2026 محرك جيلي كول راي سعر جيلي كول راي موديل 2026

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