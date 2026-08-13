مواصفات اركفوكس تي 1 موديل 2026 الجديدة

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اركفوكس تي 1 موديل 2026

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اركفوكس تي 1 موديل 2026، وتنتمي تي 1 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك اركفوكس تي 1 موديل 2026

اركفوكس تي 1 موديل 2026

تحصل سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 425 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها عزم دوران 176 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى إلي 140 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ اركفوكس تي 1 موديل 2026

اركفوكس تي 1 موديل 2026

زودت سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key، وبها

Alarm/Anti-Theft System، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

مواصفات اركفوكس تي 1 موديل 2026

تمتلك سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نوافذ كهربائية، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen .

سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 الجديدة

سعر اركفوكس تي 1 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 924 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .