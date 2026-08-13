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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فر هاربا.. إحالة طالب للمحاكمة بتهمة إصابة فرد شرطة بسيارته في الأزبكية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة طالب للمحاكمة بتهمة قيادة سيارة دون ترخيص، وأثناء محاولة استيقافه من أحد الأكمنة الأمنية فر هاربا وتسبب في إصابة فرد شرطة في الأزبكية.


تفاصيل الواقعة 

بدأت الواقعة بتحرير محضر بمعرفة ضابط مباحث قسم الساحل بتاريخ 7 يناير 2026 بشأن إصابة أحد أفراد الشرطة خلال مطاردة سيارة حاول قائدها الهروب من الكمين، كما أنه خلال وجود أحد أفراد الشرطة بالمرور في كمين خدمته لتفتيش السيارات بميدان رمسيس، حاول الشاب الهروب من السيارة واصطدمت بأحد أفراد الشرطة، قبل أن يتمكن أحد رجال الشرطة من ملاحقة قائد السيارة في شارع أحمد حلمي ويتمكن من ضبطه وبالفحص تبين أن السيارة منتهي التراخيص وأن الطالب لم يبلغ والده باستقلاله السيارة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها سيارة من ماركة هيونداي إلنترا فضية اللون تحمل لوحات معدنية رقم "ج أ ص 795" وأن تراخيصها منتهية منذ 3 ديسمبر 2020، وبالاستعلام عن مالك السيارة تبين أنه مقاول وتم ضبطه، وبمواجهته بما ورد في التحريات أفاد بأنه لا يقود السيارة، وأن نجله هو من يستخدمها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نجل مالك السيارة، وقرر خلال التحقيقات أن السيارة مملوكة لوالده، بينما نفى علمه بالواقعة، بحسب ما ورد بأوراق القضية، كما أرشد المتهم عن مكان السيارة، حيث جرى ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة طالب للمحاكمة قيادة سيارة دون ترخيص إصابة فرد شرطة

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