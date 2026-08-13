رئيس كوريا الجنوبية يوجه بتنفيذ إصلاحات دفاعية ببناء جيش ذكي وتجنيد انتقائي

أصدر رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج، اليوم الخميس، تعليماته لمساعديه بالإسراع في تنفيذ إصلاحات دفاعية ترتكز على بناء جيش "ذكي" من خلال التقنيات المتقدمة والتجنيد الانتقائي.

وأوضحت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن الرئيس "لي" أصدر هذه التعليمات، خلال اجتماع مع كبار مساعديه في البيت الأزرق، قائلاً إن "انخفاض معدل المواليد المستمر في البلاد يجعل من المستحيل وغير المرغوب فيه الحفاظ على هيكل عسكري غير فعال يعتمد على الأفراد والمشاة".

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية: "يجب علينا تطبيق التجنيد الانتقائي، والسعي بسرعة ودقة إلى تنفيذ إصلاحات دفاعية تحوّل جيشنا إلى جيش ذكي، وقوي من النخبة ويرتكز على المعدات والتقنيات المتقدمة".

وأضاف: "الأهم في هذه العملية هو إعادة تصميم النظام بحيث يتمكن الشباب، الذين يمثلون الركن الأساسي للدفاع الوطني، من التخطيط لمستقبل أفضل".

يذكر أنه في كوريا الجنوبية، يُلزم جميع الرجال الأصحاء بالخدمة العسكرية لمدة لا تقل عن 18 شهرًا، ويُعفى آخرون من الخدمة العسكرية، أو يُطلب منهم القيام بخدمة بديلة وفقًا لأوضاعهم الصحية.